كاظم الساهر يحيي أولى أمسيات إكسبو 2020 "الخالدة" ويقدم 3 أغنيات جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحيا الفنّان العراقي كاظم الساهر، الجمعة، أولى حفلات سلسلة "أمسيات خالدة" التي ينظمها إكسبو 2020، في دبي، حيث التقى "القيصر" جمهوره لأول مرّة بعد غياب سنتين عن الحفلات الغنائية الحيّة بسبب جائحة كورونا.

وأقيم الحفل في ساحة "الوصل" بموقع إكسبو 2020، واقتصر الحضور على المدعوين، وتم بثه مباشرةً عبر عددٍ من القنوات الإعلامية، في حين كان بإمكان زوار الإكسبو متابعته، عبر شاشات عملاقة في حديقة "اليوبيل"، ومسرح دبي "ميلينيوم".

وحظي حفل كاظم الساهر، بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اشتاقوا لعودة "القيصر" إلى خشبة المسرح، وفاجأهم بـ 3 أغنيات جديدة؛ "ماهو المطلوب مني؟، "هذا الزعل"، و"يجي الليل".

يفاجئ القيصر #كاظم_الساهر جمهوره بثلاثة روائع اليوم في إفتتاح حفلات #اكسبو_دبي_٢٠٢٠ المفاجأة الأولى بعنوان (ما هو المطلوب مني؟) @KadimAlSahirORG https://t.co/F0zy9BDWBY

المفاجأة الثانية (كله كذب) https://t.co/8omVYfr1D9

المفاجأة الثالثة (يجي الليل) https://t.co/6R7QP6xNFM

ليلة اسطورية كالعاده من ابو وسام غنى فيها الجديد والقديم و اهم ماعنده إرضاء الجمهور شكراً ابو وسام♥️♥️ #كاظم_الساهر @KadimAlSahirORG https://t.co/8CoEYvK5Ph

محظوظون لاننا عاصرنا حفلات كاظم ، تخيل جيل لم يكن حاضر لحفلات كوكب الشرق ام كلثوم و اغلب مطربي العرب القدماء، فحق لنا ان نفرح بمشاهدة احد عملاقة الغناء العربي على الشاشة.. دمت حاضراً متألقاً بنبرة صوتك الفخمة يا قيصر 🖤 #كاظم_الساهر https://t.co/hX2P5XYdLw

وقبل الحفل أشعل الساهر حماسة محبيه، بصورٍ من البروفات، ورسالة وجهها إلى الجمهور، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

بروفات حفل #إكسبو2020 #دبى Rehearsals of #expo2020 #Dubai @expo2020dubai https://t.co/3HnXF6FHvr

رسالة خاصة من "قيصر الأغنية العربية" كاظم الساهر لجمهوره حول العالم، شاهدوا البث المباشر لليلة الافتتاحية لسلسلة عروض 'أمسيات خالدة' من إكسبو 2020 دبي على https://t.co/232HIinWuO #إكسبو2020 #دبي @KadimAlSahirORG https://t.co/VXIjjomqj5

وتقدم سلسلة "أمسيات خالدة" الغنائية في إكسبو 2020 دبي،؛ "كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم، في عروض مبهرة وملهمة، تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي، وموضوعاته وقيمه." بحسب الموقع الرسمي للإكسبو.