دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقلق الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره في العالم العربي، على سلامته، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحطام سيارته إثر إصابته بحادث سير "مُروع"، الجمعة، ونقله إلى قسم الطوارئ في أحد المشافي اللبنانية لتلقي الرعاية، وسط تطمينات من أصدقائه ومحبيه.

ونشر حساب التحكم المروري على "تويتر"، والتابع لهيئة إدارة السير والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أمس؛ تغريدةً عن وجود جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد جبيل- حالات، دون الكشف عن هوية الجريح، الذي رجح متابعون أنه الفنان وائل كفوري.

جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #جبيل باتجاه #حالات

وسرعان ما تداول فنانون وإعلاميون لبنانيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحطام سيارة كفوري، ونقلوا عن مقربين منه، أنه "بخير"، وحالته مستقرة" بعد نقله لقسم الطوارئ بأحد مشافي جبيل، حيث يتلقى العلاج من إصابته بجروح ورضوض، وأن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارته بالحواجز الإسمنتية على الطريق السريع.

وائل بخير و ألف الحمدالله عالسلامة 🙏 #وائل_كفوري

غريب كيف ما شاف العوارض الإسمنتية مع إنه الطرقات مشعشعة! الحمدلله عسلامته وسلامة رفاقه وألله يردّ عن مواطني هالبلد. #وائل_كفوري https://t.co/2JFSTDf5kC

سلامة قلبك وائل، ما تشوف شر🙏🙏 @waelkfoury

حمدالله على سلامتك وائل! ما على قلبك شر 🙏🏻 @waelkfoury

الحمدلله على سلامتك صديقي #وائل_كفوري بعد الحادث الذي تعرضت له اليوم. ادعو لك بالشفاء العاجل

ألف الحمدلله عالسلامة للفنان #وائل_كفوري ان شاء الله يرجع بكل صحة وما يشوف شر . دعواتنا له بالشفاء العاجل 🙏 https://t.co/9meaMYgCt0

سلامه الغالي اخوي #وائل_كفوري خطاك الشر وربي يحميك 🌹🙏🏻خوفتنا عليك https://t.co/nJHpxcBh6e

ما بينخاف عليه رفقا بتضلّ معو تصلّليلو 🙏🏻 #وائل_كفوري سلامة قلبك @waelkfoury

سلامةًً قلبك حبيب القلب!🙏 @waelkfoury