"عطاني إيام جديدة".. أول تعليق من وائل كفوري بعد نجاته من حادث سير مروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجه الفنّان اللبناني وائل كفوري، الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة شكر لكل من شعر بالقلق عليه في محنته، بعد نجاته من حادث سير مروّع، يوم الجمعة الماضي.

وقال كفوري: "من القلب، ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفاء، لكل الزملاء الفنانين، والملحنين، والشعراء، ولكل مين بالوسط الفني، وللسياسين، والـ Fans، والأصدقاء، ولكل مين عتل همّي، غمرتوني بمحبتكن وخوفكن عليي".

من القلب… https://t.co/27HS7hGVFN

وطمأن الفنّان اللبناني محبيه: "أنا منيح بفضل صلواتكن، كل كلمة قلتوها عنيتلي، ودقت بالقلب..."، واعتذر عن عدم قدرته التواصل خلال هذه الفترة، ووعد بذلك فور تحسنّه، وختم رسالته بالقول: "الشكر الأكبر لربي اللي رد عني، وعطاني إيام جديدة، إقدر من خلالها التقي فيكن... بحبكن قد الدني".

وكان وائل كفوري قد نجا، الجمعة، من حادث سيرٍ وصف بالمروّع، على طريق مدينة جبيل، ونقل إلى أحد المشافي القريبة، لتلقي العلاج من رضوض وجروح أصابته بفعل الحادث، الذي نتج عن ارتطام سيارته بأحد حواجز الطريق الإسمنتية.

وتداول إعلاميون لبنانيون، ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحطام السيارة، وسط موجة تعاطف كبيرة، وتطمينات من أصدقائه ومحبيه.

غريب كيف ما شاف العوارض الإسمنتية مع إنه الطرقات مشعشعة! الحمدلله عسلامته وسلامة رفاقه وألله يردّ عن مواطني هالبلد. #وائل_كفوري https://t.co/2JFSTDf5kC

وائل بخير و ألف الحمدالله عالسلامة 🙏 #وائل_كفوري

ونشر إيلي بو أنطوان، عبر حسابه على تويتر مؤخراً، صورة جمعته بصديقه وائل كفوري، ليطمئن من خلالها محبي الفنان اللبناني بعد خروجه من المشفى.

#نوّرت_بيتَك_وائل_كفوري_الحمدالله_عالسلامة #ايلي_بو_انطون النجم لِ ضَوّى مَسرحو و ضَوّى الفَلَك تعرّض لحادث،، ساعة ل دَربو سَلَك و بعد المآسي والوَجَع،، صَحّ الصحيح و صَحّ التمنّي بالشِفا،، و صَحّ المَلَك @waelkfoury https://t.co/jwmmegRKbX

ومن المقرر أن يحيي كفوري حفلاً غنائياً في الأردن مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولم يعرف بعد ما إذا كان الحفل سيقام بموعده، أم سيؤجل في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على صحته.