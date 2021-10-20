دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ما زالت إطلالة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي في العرض الافتتاحي لفيلم Eternals، تحظى باهتمام المتابعين حول العالم، خاصة الصور التي جمعتها بأبنائها الـ5 في ظهورٍ نادرٍ لهم معًا على السجادة الحمراء، فضلًا عن الرسالة البيئية المهمة التي أرادت إيصالها من خلال إطلالتهم بملابس معاد تدويرها.

وظهر إلى جانب جولي أطفالها التوأم فيفيان ونوكس 13 عامًا، ومادوكس 20 عامًا، وشيلوه 15 عامًا، وزهرة 16 عامًا، وارتدت الأخيرة فستان أمها بالتبني، من تصميم اللبناني إيلي صعب، والذي ظهرت فيه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار سنة 2014، وغاب عن السجادة الحمراء ابنها سون باكس 17 عامًا.

وتؤدي أنجلينا جولي في فيلم Eternals دور "ثينا"، المحاربة التي تتمتع بقوة وسرعة وقدرة رهيبة على التحمل، واستوحت بعض ملامح إطلالتها في العرض الافتتاحي من هذه الشخصية.

والفيلم للمخرجة الحائزة على جائزة الأوسكار كلوي تشاو، وهو من إنتاج Marvel، ويضم على قائمة أبطاله أيضًا: سلمى حايك، كيت هارينغتون، ريتشارد مادن، وكميل نانجياني، باري كيوغان، بريان تيري هنري، ما دونغ سوك، لورين ريدلوف وليا ماكهيو.

وتدور أحداث Eternals حول "مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض سرًا لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم لمحاربة المنحرفين الأشرار." وسيجد الفيلم طريقه إلى دور العرض حول العالم اعتبارًا من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.