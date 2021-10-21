دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن السينمائي أمير رمسيس مغادرته الجونة، متوجهاً إلى القاهرة، الخميس، بعد تقديم استقالته من منصبه كمدير فني للمهرجان، قبل يومٍ واحد من اختتام فعاليات دورته الخامسة، في 22 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري.

وحسم رمسيس الجدل الذي واكب تسريب خبر استقالته الأربعاء، بتدوينة وداع نشرها، اليوم، في صفحته عبر فيسبوك، قال فيها: "في طريقي للعودة للقاهرة مفعم بمشاعر جياشة لبرنامج أفلام تم وضعه بكامل الشغف والحب..".

وعبر عن فخره بـ"ردود فعل الجمهور، والنقاد، والصناع..."، وأعلن انتهاء 5 سنوات من العمل على برنامج مهرجان الجونة باستقالته، ليبدأ رحلة جديدة، وأبدى ثقته بفريق تركه خلفه "قادر على صنع ما هو أفضل..."

ورفض أمير الخوض في أسباب استقالته، وأوضح أنّ "الأسباب التي تناثرت منذ تسرب الخبر عارية من الصحة". وتوجه بالشكر لثلاثةٍ من فريق إدارة المهرجان: بشرى رزة، كمال زادة، وأمل المصري على "التجارب الرائعة"، وبدا لافتاً استثناء مدير الجونة السينمائي انتشال التميمي من الشكر، متمنياً للجميع "حفل ختام رائع".

وفي الوقت الذي كانت تتداول فيه الأخبار عن استقالته، عبرّ المدير الفني السابق لمهرجان الجونة أمس، عن سعادته بفوز عمر الزهيري صانع فيلم "ريش"؛ بجائزة مجلة Variety لأفضل موهبة سينمائية في العالم العربي 2021، ووصفه بـ"المخرج الموهوب"، وأعرب عن فخره باختيار الفيلم ضمن قائمة المهرجان، معلناً "ميلاد سينما مصرية جديدة".

وأثار الفنان شريف منير أزمة حول فيلم "ريش"، بعد انسحابه من عرضه في مهرجان الجونة، لأنه عكس برأيه "صورة سلبية عن مصر"، ما فجّر جدلاً لازال قائمًا حول هذه الأزمة التي يمكن أن تهدد بوضع عقبات رقابية أمام العرض التجاري للفيلم المقرر في ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل.

ما دفع إدارة المهرجان لإصدار بيان أوضحت فيه أنّ "فريق العمل يقوم باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية، والسينمائية، فقط بمعايير المهرجانات العالمية... وجاء اختيار فيلم (ريش) للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقًا مع معايير اختيار الأفلام، وحصوله على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان (كان)...".

وأشار البيان إلى أن "المهرجان لم ولن يعرض أي فيلم بدون الحصول على التصاريح الرسمية تأكيدًا لأنه لا يحمل أية إساءة، أو ضغينة، في أي من عروضه المختلفة، سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية، ويرفض أية إساءة للدولة المصرية في أي حال..".