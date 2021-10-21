دارين حداد تصطحب كلبها إلى مهرجان الجونة وتخطف عدسات الكاميرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط أخبار الأزمات التي يتعرض لها مهرجان الجونة منذ انطلاق دورته الخامسة، والتركيز المستمر على إطلالات الفنّانات الراقية منها والمثيرة للجدل؛ خطف كلب الفنانة التونسية دارين حداد الأضواء على السجادة الحمراء للمهرجان، الأربعاء.

وأشاع اصطحاب دارين لكلبها "فانتي"، حالة من البهجة بين المصورين الذين طلبوا منها أن تطلقه على السجادة الحمراء، وحاولوا اجتذاب انتباهه ليحظى بعددٍ من اللقطات معها.

ونشرت دارين فيديو من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وتناقلت الجلسة الطريفة العديد من وسائل الإعلام المصرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها حيوان أليف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حيث سبق أن اقتحمت القطة "مديحة" جلسة تصوير للفنانة المصرية جميلة عوض في 2020، التي حاولت أن تغالب خوفها منها، خلال جلسة التصوير، في حين احتفت زميلتها الفنّانة سارة عبد الرحمن بظهورها، وحرصت على مداعبتها أمام عدسات المصورين.