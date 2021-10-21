اختتم مسيرته بـ "الهيبة".. وفاة الفنان اللبناني بيار جماجيان: "وداعًا بيارو"

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صورة من مشهد للفنان اللبناني بيار جماجيان في مسلسل الهيبة
Credit: Cedars Art Production / Twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي الفنان اللبناني بيار جماجميان، الخميس، عن عمرٍ يناهز الـ 72 عامًا، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، وقد نعاه العديد من الفنّانين اللبنانين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مودعين "بيارو" الشخصية اللطيفة التي رسم من خلالها الابتسامة على شفاه أجيال.

وبدأ الراحل مسيرته الفنّية مع الرحابنة، في أعمال منها مسرحيتي "لولو"، و"ميس الريم"، كما شارك في مسرحيات الفنّان زياد الرحباني: "سهرية"، "نزل السرور"، "شي فاشل" و"فيلم أميركي طويل"، وقدم أعمالًا خاصّة بشخصية "بيارو" المحببة مثل: "بيارو وحظو زيرو"، و"بيارو أو لا أحد."

وفي رصيد الفنّان الراحل عدد من الأدوار السينمائية، قدمها في أفلام لبنانية مثل "المحترف والأشباح"، "24 ساعة حب"، "فيتامين"، "أهلاً بكم في لبنان" و"تايم آوت".

ومن الأعمال التلفزيونية التي شهدت مشاركة الراحل بيار جماجيان: "يسعد مساكم"، "المعلمة والأستاذ"، "إبراهيم أفندي"، "جبران خليل جبران.. الملاك الثائر"، "حكاية أمل"، "حبيب ميرا"، "لعبة الموت"، "نص يوم"، "كلام على ورق" و"كاراميل".

وحل جماجيان كضيف شرف على سلسلة "الهيبة"، التي أدى فيها دور "أبو عيسى"، ونعته الشركة المنتجة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بمقطع فيديو يجمعه مع "جبل؛ الفنّان السوري تيم حسن"، علقّت عليه بالقول: "أعمالك ستبقى خالدة في قلوبنا، رحمك اللّه وأسكنك فسيح جنّاته".

كما نعى العديد من الفنّانين اللبنانيين الراحل بيار جماجيان عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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