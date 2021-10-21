دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي الفنان اللبناني بيار جماجميان، الخميس، عن عمرٍ يناهز الـ 72 عامًا، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، وقد نعاه العديد من الفنّانين اللبنانين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مودعين "بيارو" الشخصية اللطيفة التي رسم من خلالها الابتسامة على شفاه أجيال.

وبدأ الراحل مسيرته الفنّية مع الرحابنة، في أعمال منها مسرحيتي "لولو"، و"ميس الريم"، كما شارك في مسرحيات الفنّان زياد الرحباني: "سهرية"، "نزل السرور"، "شي فاشل" و"فيلم أميركي طويل"، وقدم أعمالًا خاصّة بشخصية "بيارو" المحببة مثل: "بيارو وحظو زيرو"، و"بيارو أو لا أحد."

وفي رصيد الفنّان الراحل عدد من الأدوار السينمائية، قدمها في أفلام لبنانية مثل "المحترف والأشباح"، "24 ساعة حب"، "فيتامين"، "أهلاً بكم في لبنان" و"تايم آوت".

ومن الأعمال التلفزيونية التي شهدت مشاركة الراحل بيار جماجيان: "يسعد مساكم"، "المعلمة والأستاذ"، "إبراهيم أفندي"، "جبران خليل جبران.. الملاك الثائر"، "حكاية أمل"، "حبيب ميرا"، "لعبة الموت"، "نص يوم"، "كلام على ورق" و"كاراميل".

وحل جماجيان كضيف شرف على سلسلة "الهيبة"، التي أدى فيها دور "أبو عيسى"، ونعته الشركة المنتجة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بمقطع فيديو يجمعه مع "جبل؛ الفنّان السوري تيم حسن"، علقّت عليه بالقول: "أعمالك ستبقى خالدة في قلوبنا، رحمك اللّه وأسكنك فسيح جنّاته".

وداعاً #بيار_جماجيان "ابو عيسى"، أعمالك ستبقى خالدة في قلوبنا، رحمك اللّه وأسكنك فسيح جنّاته. #سيدرز_ارت #الهيبة #CedarsArt https://t.co/lEkTwUrVmK

#بيار_جماجيان ذاكرة التلفزيون الجميل ممثل استثنائي مزج بين الضحكة والدمعة وأسرنا بأدائه البسيط والعميق معاً. يتحلى بأخلاق عالية وإنسانية لافتة. تشرفنا في الشركة في التعامل معه في مسلسل #الهيبة وفعلاً ترك أثراً طيباً إنا لله وإنا إليه راجعون 🙏 https://t.co/3NcJFcYe1Q

كما نعى العديد من الفنّانين اللبنانيين الراحل بيار جماجيان عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الله يرحم الرائع وصاحب الروح الحلوة والقلب الطيب #بيار_جماجيان 💔 نفسه بالسما 🙏🏻🙏🏻 https://t.co/OLLWfqTdc2

ترك ضجة البلد وسكر باب العمر عالسكت #بيار_جماجيان . الله يرحمك https://t.co/602PY5SzCp

فنان كبير وتاريخ طويل وصديق غالي كتير.. خبر رحيلك بيوجَع القلب وبيحزّن كتير.. رح اشتقلك يا صديقي المهضوم والمحبّ.. رح نشتقلك كلنا.. نفسك بالسما بيارو 🙏 #بيار_جماجيان https://t.co/lvmrfykBcq

كنّا صغار وكنّا نحضرك ونحبّك.. وصرنا كبار وضلّينا نحضرك ونحبّك.. رح نضل نتذكّرك بالخير.. وببسمة.. الله يرحمك #بيار_جماجيان 🙏🌹 https://t.co/OyujOvMwpB

خسارة كبيرة يا بيارو، شكراً لأنّك زرعت بسمة على وجوه كل اللبنانية. اللّه يرحمك ويصبّر قلب أهلك ومحبّينك، لكلّ اللي بيحبّ بيارو يصلّيلو ، صلواتنا ودعواتنا الو بالرحمة 🙏🏻 ❤️ #بيار_جماجيان #زياد_برجي #ZiadBourji https://t.co/zmXOpi2dLH