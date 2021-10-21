دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحيا المغني الأمريكي بيتبول، أولى حفلات موسم الرياض، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة السعودية، الأربعاء، وسط حضورٍ جماهيري ضخم، قدّر عدده بـ250 ألفًا.

ليلة مو زي أي ليلة .. بحضور الفنان العالمي @Pitbull 🔥 وبتفاعل الجمهور فيها اللي تجاوز 250 ألف .. كان لحفلة مسيرة #موسم_الرياض جو ثاني 😍 https://t.co/Qyq43RPRcz

وتوجه بيتبول بكلماتٍ للجمهور السعودي من كواليس الحفل، الذي تجاوز عدد حضوره الـ250 ألفًا، أعرب فيها عن سعادته للتواجد في السعودية للمرة الثانية، وأن يكون جزءًا من افتتاح "موسم الرياض"، قائلاً: "شكراً... نتطلع لأن نصنع التاريخ معاً..."، وأعاد على مسامع السعوديين شعار الموسم: "تخيل أكثر... ليش تحلم وانت تقدر تعيش الحلم".

خلف الكواليس .. مع الفنان العالمي @Pitbull قبل لقاء جمهوره اللي تعدى 250 ألف شخص في مسيرة افتتاح #موسم_الرياض 😍🔥 https://t.co/2C1FpjCg4S

الفنان العالمي @Pitbull يعبر عن سعادته في حفل افتتاح مسيرة #موسم_الرياض ❤️ ومفاجآتنا الجاية بتتعدى الخيال 😍🔥 https://t.co/VFa41wizki

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، انطلاق فعاليات موسم الرياض، في حفلٍ ضخم، نقلته العديد من القنوات الإعلامية، وحلقت خلاله قرابة الـ 3 آلاف طائرة درون في سماء الرياض، لتشكل صورتي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال تركي آل الشيخ إن الحضور في مسيرة افتتاح موسم الرياض تجاوز 750 ألفا.

ليلة عشنا فيها جزء من الخيال في الافتتاح الاضخم في المنطقة ❤️🇸🇦 في مسيرة افتتاح #موسم_الرياض .. تجاوز الحضور 750 ألف 😎🔥 والجاي أكبر 🙏👏 https://t.co/1efOWAQF1s

كما أضاءت الألعاب النارية ليل الرياض، وتم تقديم العديد من العروض بشكلٍ متزامن في أكثر من موقع سيشهد فعاليات الموسم، منها عروض أزياء، رقص وموسيقى، بحضور شخصياتٍ عالمية شهيرة.

ويضم موسم الرياض فعاليات ترفيهية وثقافية، سيتم تقديمها في 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، الذي سيشهد أكثر من 7500 فعالية، 10 معارض عالمية، 350 عرضًا مسرحيًا عربيًا وعالميًا، بطولة للألعاب الإلكترونية، 100 تجربة تفاعلية، 18 مسرحية عربية، 6 مسرحيات عالمية ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق عن تركي آل الشيخ.