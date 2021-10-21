المغني الأمريكي بيتبول للسعوديين من موسم الرياض: "ليش تحلم وأنت تقدر تعيش الحلم؟"

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صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز شُكّلت عبر طائرات "درون" ليلة افتتاح احتفالات موسم الرياض بالعاصمة السعودية
صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز شُكّلت عبر طائرات "درون" ليلة افتتاح احتفالات موسم الرياض بالعاصمة السعوديةCredit: Fayez Nureldine / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحيا المغني الأمريكي بيتبول، أولى حفلات موسم الرياض، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة السعودية، الأربعاء، وسط حضورٍ جماهيري ضخم، قدّر عدده بـ250 ألفًا.

وتوجه بيتبول بكلماتٍ للجمهور السعودي من كواليس الحفل، الذي تجاوز عدد حضوره الـ250 ألفًا، أعرب فيها عن سعادته للتواجد في السعودية للمرة الثانية، وأن يكون جزءًا من افتتاح "موسم الرياض"، قائلاً: "شكراً... نتطلع لأن نصنع التاريخ معاً..."، وأعاد على مسامع السعوديين شعار الموسم: "تخيل أكثر... ليش تحلم وانت تقدر تعيش الحلم".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، انطلاق فعاليات موسم الرياض، في حفلٍ ضخم، نقلته العديد من القنوات الإعلامية، وحلقت خلاله قرابة الـ 3 آلاف طائرة درون في سماء الرياض، لتشكل صورتي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال تركي آل الشيخ إن الحضور في مسيرة افتتاح موسم الرياض تجاوز 750 ألفا.

كما أضاءت الألعاب النارية ليل الرياض، وتم تقديم العديد من العروض بشكلٍ متزامن في أكثر من موقع سيشهد فعاليات الموسم، منها عروض أزياء، رقص وموسيقى، بحضور شخصياتٍ عالمية شهيرة.

ويضم موسم الرياض فعاليات ترفيهية وثقافية، سيتم تقديمها في 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، الذي سيشهد أكثر من 7500 فعالية، 10 معارض عالمية، 350 عرضًا مسرحيًا عربيًا وعالميًا، بطولة للألعاب الإلكترونية، 100 تجربة تفاعلية، 18 مسرحية عربية، 6 مسرحيات عالمية ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق عن تركي آل الشيخ.

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