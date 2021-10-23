دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بحث متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن "بطانة" فستان الإعلامية ريا أبي راشد، وتفاعلوا مع إطلالة الفنّانة الجزائرية أمل بوشوشة، ورصدوا أيضاً منع الفنّان المصري حسن أبو الروس من المرور عليها، وحرمانه الدخول إلى حفل الختام، الجمعة.

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#ريا_ابي_راشد جميلة الجميلات بعمر 45 سنة وموقفة السوشيال ميديا علي رجل لمجرد ان بانت رجليها 😂😂

#ريا_ابي_راشد طب ليه كده ؟!

وعبرت غادة والي زوجة الفنان حسن أبو الروس عبر حسابها في انستغرام، عن دعمها له، بعدما تردد مؤخراً عن منعه من الظهور على السجادة الحمراء خلال الأيام الأخيرة من فعاليات الجونة السينمائي، وحرمانه الدخول لحفل الختام، وفسّر ذلك باستغلال أبو الروس لإطلالته الصاخبة على "الرد كاربت"، منذ ليلة الافتتاح، للترويج لأغنيته مع دينا الشربيني "فلتت مني".

وكانت إطلالة الفنّانة الجزائرية أمل بوشوشة، من أبرز إطلالات حفل ختام "الجونة" التي شهدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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