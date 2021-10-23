تفاعل مع إطلالة أمل بوشوشة وجدل "البطانة" يعود في الفصل الأخير من إطلالات الجونة

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
صورة للفنان أمل بوشوشة وريا ابي راشد من مهرجان الجونة السينمائي
Credit: Instagram/@amelbouchoucha & @rayaofficial

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بحث متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن "بطانة" فستان الإعلامية ريا أبي راشد، وتفاعلوا مع إطلالة الفنّانة الجزائرية أمل بوشوشة، ورصدوا أيضاً منع الفنّان المصري حسن أبو الروس من المرور عليها، وحرمانه الدخول إلى حفل الختام، الجمعة.

وعبرت غادة والي زوجة الفنان حسن أبو الروس عبر حسابها في انستغرام، عن دعمها له، بعدما تردد مؤخراً عن منعه من الظهور على السجادة الحمراء خلال الأيام الأخيرة من فعاليات الجونة السينمائي، وحرمانه الدخول لحفل الختام، وفسّر ذلك باستغلال أبو الروس لإطلالته الصاخبة على "الرد كاربت"، منذ ليلة الافتتاح، للترويج لأغنيته مع دينا الشربيني "فلتت مني".

وكانت إطلالة الفنّانة الجزائرية أمل بوشوشة، من أبرز إطلالات حفل ختام "الجونة" التي شهدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر 
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.