دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو أظهر دبابة صغيرة تحطم سيارة، حيث تبين أنها لعبة مُدرجة في منطقة "فيلد كومبات"، ضمن برنامج الأنشطة الترفيهية لموسم الرياض.

وكتب تركي آل الشيخ، في تعليقه على الفيديو المنشور في حسابه عبر تويتر: "سقتها قبل شوي بنفسي وعندك فرصة تسوقها زيي وتعيش التجربة".

وأشار إلى أن هناك المزيد من الفعاليات في "منطقة الكومبات فيلد"، التي قال إنها "منطقة جديدة بالكامل ورائعة" سيتم افتتاحها بداية من مساء غدٍ السبت.

سقتها قبل شوي بنفسي وعندك فرصة تسوقها زيي وتعيش التجربة … فعاليات كثيرة في منطقة الكومبات فيلد … بكرة ننتظركم … منطقة جديدة بالكامل ورائعة 🔥❤️🇸🇦💪🏻 #موسم_الرياض https://t.co/71YpWHDxlm https://t.co/bxyXQMzvzk

و تبدأ قيمة تذكرة دخول منطقة "كومبات فيلد" من 55 ريالا (14.6 دولارًا).

وحسب موقع موسم الرياض، تضم المنطقة ألعابًا وتحديات على مر العصور، بداية من العصور الوسطى.

ومن بين شروط دخول المنطقة أن الجهة المنظمة "لا تتحمل مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها".