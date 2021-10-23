فان ديزل يرافق ابنة صديقه الراحل بول ووكر في حفل زفافها

(CNN)-- تزوجت ميدو ووكر، ابنة الممثل الراحل بول ووكر، من الممثل لويس ثورنتون آلان، في وقت سابق من هذا الشهر. حينها، قام فين ديزل، الممثل المشارك لـووكر في سلسة أفلام "Fast & Furious"، بالسير إلى جانب ابنة صديقه القديم في الممر.

ونشرت ابنة بول ووكر صورة للحظة في حسابها عبر انستغرام.

وتزوج الزوجان في جمهورية الدومينيكان وتحدثا إلى مجلة "فوغ" عن حفلهما.

وقالت ميدو ووكر: "لم نكن نتخيل أن يكون الأمر أكثر كمالاً وشخصية. وبصراحة كان الأمر سهلاً وبسيطًا. لقد عرفت أنا ولويس بالضبط ما أردناه منذ البداية. لقد كان احتفالًا حميمًا للغاية".

وأضافت: "كنا جميعًا حفاة، نرقص على الرمال. لإنهاء الليل، كان هناك عرض رائع للألعاب النارية، وأضاءنا الفوانيس في سماء الليل الخلابة".

وتوفي والد ووكر في حادث سيارة في جنوب كاليفورنيا في عام 2013 عن عمر يناهز الـ40 عامًا. كان في مقعد الراكب في سيارة بورش كاريرا جي تي 2005، يقودها شريك في فريق السباق، التي اصطدمت بعمود ضوئي واشتعلت فيها النيران.