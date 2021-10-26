بعد إطلالتها المثيرة للجدل في الجونة.. مايا دياب تتقمص شخصية "باربي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اختارت مايا دياب إطلالة مستوحاة من "باربي"، خلال مناسبة نظّمها "المجلس العربي للموضة" في دبي، الإثنين، لتتويج الدمية الأمريكية الشهيرة بلقب "ايقونة الموضة" لعام 2021، والذي فازت به الفنانة اللبنانية العام الفائت.

وشاركت مايا متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، وعلقتّ عليها بالقول: "يشرفني أن أكون أول أيقونة أزياء عربية لعام 2020، وبعد مرور عام، حان الوقت لتمرير اللقب إلى باربي.."

وكانت قد نشرت مؤخرًا، فيديو تقمصت فيه شخصية الدمية الشهيرة التي اعتبرتها "شخصية عالمية ملهمة للنساء على مر العصور"، وحظي الفيديو الذي روجّت من خلاله للحدث، بتفاعل كبير من جمهورها.

واعتادت الفنّانة اللبنانية إثارة الجدل في إطلالتها الجريئة، والغريبة حد الطرافة أحيانًا، كإطلالتها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حينما ارتدت قبعة ضخمة بشكلٍ مبالغٍ فيه، ما أطلق موجة من التعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حدا يفيدنا هيدي برنيطة او شمسيّة بحر ؟ #مايا_دياب @maya_diab https://t.co/IcyNOUmo0D

#مايا_دياب قلقت من قلبة الجو اليومين اللى فاتو .. فجأة رعد و برق و مطرة ،، ف قالت تأمن نفسها😅 #ElGounaFilmFestival #Elgouna #مهرجان_الجونة_السينمائي https://t.co/aTcYCp0qll

رد فعلي نفس اللي لابسة الابيض يوم شوف مايا @mayadiab #مايا_دياب ♥️✨ https://t.co/IaUMVTz6Lf

وعبرّت مايا عن سعادتها، بكون إطلالتها في الجونة من المواضيع الرائجة على مواقع التواصل، وعلقت على ذلك ضاحكةً: "لازال رائجاً.. لذا اعتقد أن ملابسي كانت تحفة فنية، البساطة تفوز دائماً..."