دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجّه الفنان محمد هنيدي بنداءٍ عاجل لـ "أهالي السعودية"، الثلاثاء، معلنًا موعد عرض "سلام مربع" في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكذلك أعلن الفنان محمد سعد مؤخرًا عن عودة شخصيته الشهيرة "اللمبي" في موسم الرياض.

ورفع هنيدي حماس جمهوره في السعودية، بنشر صورة من بروفات مسرحيته الجديدة "سلام مربع"؛ أولى عروض موسم الرياض المسرحية العربية، والتي كان من المقرر بدء تقديمها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن نجم الكوميديا المصري أعلن بشكلٍ مفاجئ عن تأجيل العرض، عبر سلسلةٍ من التغريدات الطريفة على تويتر.

نداء عاجل لكل أهالي السعودية .. موعدنا في الرياض .. ١ نوفمبر القادم .. مفاجأت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا . مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد https://t.co/pGxqNcZEbg

من تحضيرات مسرحية سلام مربع .. اللي هيقدر يطلعني من الصورة له تذكرتين هدية في ايام العرض من ١ نوفمبر بمسرح بكر الشدي في البوليفارد يلا لما نشوف دقة الملاحظة #موسم_الرياض https://t.co/0UUrLViESD

ويشارك في بطولة "سلام مربع" إلى جانب محمد هنيدي؛ بيومي فؤاد، آيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، ميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، وتدور قصتها حول "مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.."، وسبق أن قدّم هنيدي شخصية المطرب عاثر الحظ في فيلم "عندليب الدقي" سنة 2008.

وكذلك يستعيد محمد سعد شخصية "اللمبي"، لتقديم عرضٍ مسرحي في موسم الرياض، بحسب ما أعلن النجم المصري مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، دون الكشف عن موعد العرض.