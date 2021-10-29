دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر الفنان المصري بيومي فؤاد من السعوديين، بعد الأصداء السيئة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لظهوره بإعلان تجاري لمطعم سعودي، تم حذفه، ووصفه المستشار تركي آل الشيخ بـ"التافه والمعيب".

وأوضح الفنان المصري في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن أصحاب المطعم طلبوا منه: "إفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي، وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي، وتفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للفيديو..." بحسب قوله.

ورفض بيومي فؤاد نسب هذا الإعلان لشخصه، احتراماً لإخوته في المملكة العربية السعودية، وجمهوره في الوطن العربي، متوجهاً بالاعتذار لهم.

وتباينت ردود الأفعال حول اعتذاره، فمنهم من رأى أن الأمر لا يتعدى المزاح، ولا مشكلة في ذلك، في حين اعتبر أحد المتابعين على توتير توضيح الفنان المصري: "استخفاف بالعقول.."

#بيومي_فؤاد وكمان يستخف بعقولنا ليته ما اعتذر قال ايه كان تصوير خاص بالمطعم والله متحلفش يبيومي مسداينك ياخويا ..يحسب نفسه بمصر

وظهر بيومي في الفيديو المحذوف وهو يسأل صاحب المطعم: "أنا اللي مستغربله جداً بما إنكم محل شاورما، سايبين ليه السياخ جوه كده؟"، فيرد الأخير: يعني فين نحطها؟" ليجيب الفنّان المصري بإيماءة ضاحكة من وجهه، قائلاً: "وترجعوا تزعلوا من هزاري..."

وسأل أحد السعوديين عن رأي متابعي حسابه على تويتر بهذا الإعلان: "ذكاء أم وقاحة؟"، ليجيب أحدهم "وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير..."، وعلقّ المستشار تركي آل الشيخ على تغريدته بالقول: "إعلان تافه! ومعيب ! وثقيل دم ! ومسيء!!!."

بصراحة : وش رايكم في إعلان لفّة؟ ذكاء أم وقاحة؟ https://t.co/9q1nnQNohy

وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير تعزير هذا النوع من الكوميديا التافهة والتي يعززها بيومي كما في الفيلم الرديء ( وقفة رجالة ) شيء مؤسف أن يكون نمطا مقبولا !! https://t.co/T2e934aakW

@Falesta اعلان تافه! ومعيب ! وثقيل دم ! ومسيء!!!

وكان آل الشيخ قد رحبّ بالفنّان المصري بيومي فؤاد في موسم الرياض، بعد مشاركته بإحدى الإعلانات الرسمية للموسم.