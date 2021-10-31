دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنّان المصري محمد رمضان عبر حسابه على انستغرام، صورًا ظهر فيها على دراجة نارية، وإلى جانب طائرة مروحية، قال إنها في قصر الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، ابن رئيس دولة الإمارات.

وعلّق رمضان على الصور بالقول: "لأصل إلى أهدافي في وقتٍ قياسي، فأنا بحاجة لأسرع الرحلات..."، وتوجه بالشكر للشيخ سلطان الذي وصفه بـ"الصديق الغالي والأخ الكبير."

وكان رمضان قد قدّم عرضًا موسيقيًا، في أمسية إنجاز "فيلم فير" الشرق الأوسط "FFME"، بدبي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتم تكريمه إلى جانب عددٍ من نجوم بوليوود، وباكستان، ونشر مؤخرًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من تحضيراته للعرض.

ويستعد الفنّان المصري لحفله المرتقب بموسم الرياض، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد أعلن نفاذ بطاقات الحفل من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام، وتوجه بالشكر للجمهور السعودي قائلاً: "شيء أتوقعه من جمهور أصيل فِضهري منذ بدايتي حتى اللانهاية..."