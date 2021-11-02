جثمان صباح فخري سيسير "درب حلب" في جنازة رسمية تبدأ من دمشق

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المطرب السوري الراحل صباح فخري
Credit: FETHI BELAID/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تم الإعلان عن ترتيبات مراسم جنازة المطرب السوري الراحل صباح فخري، وستبدأ من دمشق صباح الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وتنتهي في مدينة حلب حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه شمالي سوريا.

وسيشيع جثمان الراحل من المشفى الذي فارق فيه الحياة، صباح الثلاثاء في العاصمة السورية، بجنازة رسمية وشعبية، سيودع فيها دمشق المدينة التي عاش فيها، ويودعه أهلها.

وسيسير الجثمان على "درب حلب" الذي طالما غنّى له الراحل صباح فخري أحد مواويله الخالدة، حيث سيكون أهل "الشهباء" في وداعه، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر الخميس، ليوارى الثرى بـ"المقبرة الحديثة"، وذلك بحسب ما أعلنت نقابة الفنّانين في سوريا- فرع دمشق، عبر حسابها على فيسبوك.

وفارق المطرب السوري صباح فخري الحياة، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 88 عاماً، ونعته وزارة الإعلام، ونقابة الفنّانين في سوريا، والعديد من المطربين السوريين والعرب عبر حساباتهم الرسمية على تويتر.

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