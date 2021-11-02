جثمان صباح فخري سيسير "درب حلب" في جنازة رسمية تبدأ من دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تم الإعلان عن ترتيبات مراسم جنازة المطرب السوري الراحل صباح فخري، وستبدأ من دمشق صباح الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وتنتهي في مدينة حلب حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه شمالي سوريا.

وسيشيع جثمان الراحل من المشفى الذي فارق فيه الحياة، صباح الثلاثاء في العاصمة السورية، بجنازة رسمية وشعبية، سيودع فيها دمشق المدينة التي عاش فيها، ويودعه أهلها.

وسيسير الجثمان على "درب حلب" الذي طالما غنّى له الراحل صباح فخري أحد مواويله الخالدة، حيث سيكون أهل "الشهباء" في وداعه، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر الخميس، ليوارى الثرى بـ"المقبرة الحديثة"، وذلك بحسب ما أعلنت نقابة الفنّانين في سوريا- فرع دمشق، عبر حسابها على فيسبوك.

وفارق المطرب السوري صباح فخري الحياة، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 88 عاماً، ونعته وزارة الإعلام، ونقابة الفنّانين في سوريا، والعديد من المطربين السوريين والعرب عبر حساباتهم الرسمية على تويتر.

غاب الكبير ... سوريا حزينة ومتذوقي الفن الاصيل في العالم العربي حزينين وانا حزين. فنك تاريخ، لروحك السلام #صباح_فخري https://t.co/PuTEBZt5LO

صوتك باقٍ في قلب الحياة .. رحمك الله ياصديق والدي ورفيق دربه .. تغمّد الله روحك بواسع المغفره والصبر لأبناءك وعائلتك الممتدّه في جميع أرجاء الوطن العربي الكبير .. #صباح_فخري #أصالة https://t.co/b60wee9Wki

خبر محزن رحيل عملاق من عمالقة الفن والمعلم الفنان الكبير #صباح_فخري الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة 🙏💔 https://t.co/pwpSuzCxZh

برحيل عملاق الفنّ الجميل تفتقد القدود الحلبيّة والطرب الأصيل الفنّان الكبير #صباح_فخري أتقدّم من عشّاق الفنّ الجميل ومن عائلة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبّيه بأسمى آيات العزاء، سائلاً الله أن يتغمّده بواسع رحمته. وسيبقى تراثه الفنّي خالداً في ذاكرة الفنّ العربي 🙏 #راغب_علامة https://t.co/ktgg3nufVo

نشاطركم الأحزان للعملاق الكبير صباح فخري رحمه الله .. ولكم من بعده طول البقاء وإنا لله وإنا إليه لراجعون. #صباح_فخري #صابر_الرباعي https://t.co/b05CvMnR4T