بسبب علاقة مثلية.. أنجلينا جولي حزينة على حظر "الأبديون" في السعودية وتصف المعترضين بـ"الجهلة"

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الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي
Credit: Eamonn M. McCormack/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إنها "فخورة بمارفل" لرفضها حذف مشاهد من فيلم "الأبديون" تتناول زواجٍ مثلي الجنس بين اثنين من أبطاله الخارقين، ما دفع السعودية، والكويت وقطر لحظر عرض الفيلم في صالات السينما على أراضيها.

وأضافت جولي في تصريحٍ لموقع نيوز الاسترالي: "أنا حزينة على هذا الجمهور... ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم، حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون عائلة (فاستوس)، وجمال تلك العلاقة وهذا الحب". 

وذلك في إشارة من أنجلينا جولي، لشخصية "فاستوس" البطل الخارق، الذي يؤدي دوره الممثل براين تيري هنري، وزواجه في الفيلم من الممثل هاز سليمان "المثلي والمسلم والعربي الأمريكي"، وتساءلت: "كيف يغضب أي شخص من ذلك، أو يهدده، ولا يوافق عليه، أو يقدره..." ووصفت المعترضين بالجهلة.

وترددت أنباء مؤخراً عن أن دور السينما في السعودية، والكويت، وقطر لن تعرض "الأبديون"، الذي كان مدرجاً على قائمة عروضها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بعدما قوبل بـ "سلسلة من طلبات الرقابة المحلية للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات (والت ديزني) الموزّعة للفيلم، على استعداد للقيام بها..." بحسب "هوليوود ريبورتر".

وأعرب متابعون على تويتر عن ارتياحهم لهذا القرار، ومنهم من توجه بالشكر للهيئة العامّة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية لاتخاذه، لكن الهيئة التابعة لوزارة الإعلام بالمملكة لم يصدر عنها أي تعليق رسمي حول الموضوع، حتى تاريخه.

وبالمقابل اعترض آخرون على فكرة المنع، وعبر بعضهم عن حزنهم لعدم إمكانية مشاهدة "الأبديون" في صالات السينما ببلادهم.

وكان من المقرر عرض فيلم الأبطال الخارقين (الأبديون) Eternals في دول الخليج في 11 نوفمبر، لكنه قوبل بسلسلة من طلبات الرقابة المحلية في السعودية والكويت وقطر للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات والت ديزني للترفيه، التي توزع الفيلم، على استعداد للقيام بها، بحسب هوليوود ريبورتر.

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