دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إنها "فخورة بمارفل" لرفضها حذف مشاهد من فيلم "الأبديون" تتناول زواجٍ مثلي الجنس بين اثنين من أبطاله الخارقين، ما دفع السعودية، والكويت وقطر لحظر عرض الفيلم في صالات السينما على أراضيها.

وأضافت جولي في تصريحٍ لموقع نيوز الاسترالي: "أنا حزينة على هذا الجمهور... ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم، حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون عائلة (فاستوس)، وجمال تلك العلاقة وهذا الحب".

وذلك في إشارة من أنجلينا جولي، لشخصية "فاستوس" البطل الخارق، الذي يؤدي دوره الممثل براين تيري هنري، وزواجه في الفيلم من الممثل هاز سليمان "المثلي والمسلم والعربي الأمريكي"، وتساءلت: "كيف يغضب أي شخص من ذلك، أو يهدده، ولا يوافق عليه، أو يقدره..." ووصفت المعترضين بالجهلة.

وترددت أنباء مؤخراً عن أن دور السينما في السعودية، والكويت، وقطر لن تعرض "الأبديون"، الذي كان مدرجاً على قائمة عروضها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بعدما قوبل بـ "سلسلة من طلبات الرقابة المحلية للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات (والت ديزني) الموزّعة للفيلم، على استعداد للقيام بها..." بحسب "هوليوود ريبورتر".

وأعرب متابعون على تويتر عن ارتياحهم لهذا القرار، ومنهم من توجه بالشكر للهيئة العامّة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية لاتخاذه، لكن الهيئة التابعة لوزارة الإعلام بالمملكة لم يصدر عنها أي تعليق رسمي حول الموضوع، حتى تاريخه.

Done ✅ #منع_فيلم_Eternals_من_السينما https://t.co/aLR11YRkm9

لا جديد على الغرب، يُنادون بالحرية في كل محفل والآن يرون حرية بلد إسلامي في رفض مادة ترفيهية جريمة، ينادون بالسلام وهم من يلهثون خلف أهوائهم ويُفسدون في الأرض، ولكنهم لا يعرفون أن الله مُتم نوره ولو كرهوا .. لا بارك الله فيهم وفيمن يتبعهم. #منع_فيلم_Eternals_من_السينما

#منع_فيلم_Eternals_من_السينما شكرًا لمن جاء بفكرة الهاشتاق قبل المنع، ولكل من شارك وطالب. القرار الرسمي للمنع وصل اليوم 👏🏼 وشكرًا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ونتمنى منهم الاستمرار دومًا على المنهج ومنع جميع الأفلام المشابهة. @gcamsa ولا عزاء للفئة الأخرى 🤏🏼

يزداد حبي لكم اكثر فأكثر 🖤 #منع_فيلم_Eternals_من_السينما https://t.co/FroGPoQmF4

وبالمقابل اعترض آخرون على فكرة المنع، وعبر بعضهم عن حزنهم لعدم إمكانية مشاهدة "الأبديون" في صالات السينما ببلادهم.

#منع_فيلم_Eternals_من_السينما انا ضد المنع والحجب والقص، الي يبي يروح مشاهدة ممتعة له والي مايبي يقعد في بيته ولايزعج العالم.

#منع_فيلم_Eternals_من_السينما لااااااااا لا لا لالالالالا💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

الفلم الوحيد اللي انتظره من زمان 💔💔 #منع_فيلم_Eternals_من_السينما

وكان من المقرر عرض فيلم الأبطال الخارقين (الأبديون) Eternals في دول الخليج في 11 نوفمبر، لكنه قوبل بسلسلة من طلبات الرقابة المحلية في السعودية والكويت وقطر للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات والت ديزني للترفيه، التي توزع الفيلم، على استعداد للقيام بها، بحسب هوليوود ريبورتر.