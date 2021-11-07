فيلم "ريش" يفعلها مجددًا.. 4 جوائز في ختام أيام قرطاج السينمائية

الأحد ،

نشر الأحد ، 07 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوّج الفيلم المصري "ريش" لعمر الزهيري، بـ 4 جوائز، من أيام قرطاج السينمائية، التي اختتمت فعاليات دورتها الـ 32، السبت، في مدينة الثقافة "الشاذلي القليبي"، بالعاصمة التونسية.

وحصد صنّاع "ريش" جوائز: "التانيت الذهبي" للفيلم الروائي الطويل، "الطاهر شريعة" للعمل الأوّل، وأفضل سيناريو، وفازت بطلة الفيلم دميانة نصّار، بجائزة أفضل ممثلة، وتسلم الجوائز بالنيابة عنهم الناقد المصري أحمد شوقي، نائب الاتحاد الدولي للنقاد.

وتوزعت باقي جوائز أيام قرطاج السينمائية على النحو التالي:

- جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة: فيلم "من تحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر من المملكة العربية السعودية.

- جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان: فيلم "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين.

- جائزة تي في 5 موند: فيلم "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين.

- جوائز الفيلم الروائي القصير:

التانيت الذهبي: للمخرج الصومالي مو هرواي عن فيلم Life on the Horn

التانيت الفضي: فيلم "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" للمخرج نيكولا فتوح من لبنان.

التانيت البرونزي: فيلم "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بالهيبة من تونس.

- جوائز الفيلم الروائي الطويل:

التانيت الفضي: فيلم "نار الربيع التي لا تروض" للمخرج ليومنغ جيريميا موساس من ليسوتو.

التانيت البرونزي: فيلم "عصيان" للمخرج الجيلاني السعدي من تونس.

جائزة أفضل ممثل: فاز بها عمر عبدي عن دوره في فيلم "زوجة حفار القبور" للمخرج خضر ايدروس أحمد من الصومال.

جائزة أفضل موسيقى: فاز بها فيلم "علّي صوتك" للمخرج نبيل عيوش من المغرب.

جائزة أحسن صورة: فاز بها فيلم "النار التي لا تروض" للمخرج ليمونغ جيريميا موساس من ليسوتو، كما حصد الفيلم أيضًا جائزة أفضل مونتاج.

ونوّهت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل، بشكل خاص، لفيلمي: "أميرة" للمخرج محمد دياب من مصر، و"فرططو الذهب " لعبد الحميد بوشناق من تونس.

كما نوهت لجنة تحكيم جائزة "الطاهر شريعة" للعمل الأوّل، لفيلم "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي من مصر.