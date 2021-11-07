بعد إلغاء حفل وظهور سعد لمجرد في مصر.. حملة ضد حفل محمد رمضان في المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضامنًا مع مواطنهم المغني سعد لمجرد على ما يبدو؛ أطلق ناشطون مغاربة على تويتر وسم "لا نريد محمد رمضان في المغرب"، وذلك بعد إعلان الأخير عن حفلٍ له في مراكش، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل.

وكان محمد رمضان قد نشر مؤخراً عبر حسابه على انستغرام، فيديو من حفله الماضي في المملكة المغربية، وقال إنَ الحفل حضره 450 ألف شخص، معرباً عن ثقته بأن تكون "القادمة مليونية".

ليكون الرد من ناشطين مغاربة على تويتر، بوسم "لا نريد محمد رمضان في المغرب"، الذي شهد تفاعلًا كبيراً خلال الساعات الأخيرة، وبدا لافتًا تعبير بعض المتابعين المصريين عن تأييدهم لأشقائهم المغاربة في موقفهم ضد رمضان.

@gorgeous4ew #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب ونتهى الكلام

#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب كما تدين تدان

#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب ولا في مصر.

المغاربه مثقفين سابقين دايما بخطوه #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب

وربما تعود جذور الأزمة التي بنى عليها المناهضون لحفل محمد رمضان في المغرب، إلى موقف سابق اتخذه ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيهما عن رفضهم لإقامة المغني المغربي سعد لمجرد حفلاً غنائياً في مصر، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأوّل 2020، بدعوى اتهام الأخير بقضايا اغتصاب.

ما اضطر الشركة المنظمة لحذف الملصق الدعائي للحفل، من الموقع الإلكتروني المخصص للحجوزات، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "احتراماً لرغبة الجمهور..."، وتكرر الموقف قبل شهر تقريباً حينما تم إلغاء بث إطلالة إعلامية للمجرد ضمن برنامج "سهرانين"، بشكلٍ مفاجئ على إحدى القنوات المصرية.

وتم حذف الإعلان الترويجي من منصات القناة، والبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لازال الرابط منشوراً على حساب سعد لمجرد الرسمي في فيسبوك، رغم أنّ هذا المحتوى غير متوفر.

وفي غياب أي تعليق من القناة المصرية، أو مقدم البرنامج الفنّان أمير كرارة، ساد الاعتقاد وقتها أن بث إطلالة المجرد تأجل بسبب تزامنه مع ذكرى احتفالات حرب أكتوبر، التي هنّأ بها المغني المغربي الشعب المصري عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

لكن الحلقة لم تبث في الأسابيع اللاحقة، ما عزز الاعتقاد بأن البث ألغي بسبب تجدد حملة أطلقها ناشطون مصريون مناهضون للتحرش على تويتر، تحت وسم "مش عايزين سعد لمجرد في مصر".

قناة@on مسحت البرومو الحلقه عايزين رد واضح ان الحلقه اتلغت @AmirKarara #مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصر https://t.co/mzHml3xBs4

تصدير المتحرشين والمغتصبين للناس مهما كانوا مين شئ غير مقبول، في الوقت اللي العالم كله بيحارب المتحرشين تفتحوا الباب لواحد عليه حوالي ٤ قضايا اغتصاب وتحرش في بلدان مختلفة وتعرضوا بنات البلد لخطر زي دا؟ سعد لمجرد غير مرحب بيه في مصر #مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصر https://t.co/EFehDlxHjY

كما استفز عدداً من الناشطين المغربيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما اعتبروه تجاهلاً للمغنيين المغربيين "ريد وان"، ونعمان بلعياشي، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الشهر الماضي، حينما شاركا الفنّان المصري محمد رمضان في تقديم أغنية حفل الافتتاح "جو البنات".

لكن إدارة المهرجان استدركت ذلك بتوجيه الاعتذار للشعب المغربي، عما وصفته بـ "خطأ غير مقصود في الإعداد"، نتج عنه عدم تقديم المغنيين المغربيين، وأعربت في بيانٍ رسمي، عن أسفها لوقوع هذا الخطأ، وأكدت على: "احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين".

ويضاف إلى ذلك ما تردد في الصحافة عن أزمة وقعت بين محمد رمضان وسعد لمجرد بسبب أغنية "انساي" المشتركة بينهما، والتي تم حذفها لفترة من موقع يوتيوب، بعد تقدم المجرد بشكوى لإدارة موقع الفيديوهات الشهير، بدعوى تجاهل إدارة أعمال رمضان لطلباته المتكررة بدفع مستحقاته عنها، وبدا أنّ الأزمة سويت لاحقاً، وعادت الأغنية للظهور على قناة اليوتيوب الرسمية لمحمد رمضان، وتجاوز عدد مشاهداتها مؤخراً الـ340 مليون مشاهدة.