اختتم حكايته مع الزمان.. رحيل الفنان المصري أحمد خليل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فارق الفنّان المصري أحمد خليل الحياة، صباح الثلاثاء، عن عمر 80 عامًا، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد صلاة عصر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة في مصر، الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على انستغرام، بعبارة "البقاء لله... وداعًا أيها العملاق"، ونقلت عنه وسائل إعلام مصرية قوله إنّ أحمد خليل توفي متأثرًا بإصابته بكورونا.

وتخرج الراحل من المعهد العالي للفنون المسرحية، منتصف ستينيات القرن الماضي، وكان أحد أعضاء هيئته التدريسية لفترة، وبدأ مسيرته الفنيّة من المسرح، وفي رصيده نحو 285 عملًا، تنوعت بين المسرحي، السينمائي والتلفزيوني.

ومن أدواره السينمائية، مشاركاته في أفلام: "مأساة دكتور حسني"، "الأوغاد"، "كتيبة الإعدام"، "ضد الحكومة"، "هدى ومعالي الوزير"، "ناصر 65"، "امرأة فوق القمة"، "كوكب الشرق" و"جاءنا البيان التالي".

كما جسّد الراحل أحمد خليل خلال مسيرته الفنية العديد من الشخصيات التاريخية، في مسلسلات تلفزيونية منها: "سليمان الحلبي"، "عنترة"، "شجرة الدر"، "المعتمد بن عباد"، "مصرع المتنبي"، "الوعد الحق"، "أبو حنيفة النعمان" و"الإمام الغزالي".

كذلك، برز في أدواره التلفزيونية ب مسلسلات تركت أثرها في ذاكرة المشاهد العربي مثل: "بوابة الحلواني"، "من الذي لا يحب فاطمة"، "هوانم غادرن سيتي"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، "امرأة من زمن الحب"، "أوبرا عايدة"، "الفجالة"، "حديث الصباح والمساء"، "قاسم أمين"، "محمود المصري"، "عيون تائهة"، "سكة الهلالي"، "أولاد الشوارع" و"شرف فتح الباب" وغيرها.

وشارك الراحل بمسلسل "لحم غزال" في موسم دراما رمضان 2021، وتلاه مسلسل "ورا كل باب" وتم عرضه بعد الموسم الرمضاني، وكان آخر مشاركاته؛ دوره بمسلسل "حكايتي مع الزمان" من سلسلة "إلا أنا"، الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات المصرية، وداهمه المرض خلال التصوير.