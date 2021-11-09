السعودية.. تداول فيديو موقف الأمير سلطان بن سلمان مع مسّن وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل وأسلوب تعامل الأمير سلطان بن سلمان مع رجل مسن.

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ما اروعك .🇸🇦🇸🇦💚💚❤️❤️ https://t.co/lQiptqkIph

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان تصويره بصورة مستقلة مخاطبة الرجل المسن للأمير الذي كان يرد عليه مؤكدا تنفيذ طلبه وبأسرع وقت.

ضيف #تنومة هذه الأيام : حفيد المؤسس وابن الملك و أخ عراب الرؤية محمد #سلطان_بن_سلمان الذي أراد أن يُعرّف عن نفسه فأطل علينا من القمر . . مختلف في تقديم نفسه و لا يختلف في تواضعه اثنين وعد هذا الشيخ ان يطور فطور و وعده بزيارة فزاره . حفظ الله قادتنا و بارك فيهم و أعانهم🇸🇦 https://t.co/aVhogciowG

ويظهر في مقطع الفيديو أيضا قيام الرجل المسن بالدعاء للأمير وللمملكة العربية السعودية ما دفع بالأمير إلى تقبيل رأسه في حين حاول المسن تقبيل يد الأمير الذي واجه ذلك بالرفض.

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سبق وتداولوا مقاطع سابقة للأمير ومواقفه مع أشخاص في أسواق، في مقطع فيديو أعادت نشره وزارة السياحة السعودية العام 2016.