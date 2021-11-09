السعودية.. تداول فيديو موقف الأمير سلطان بن سلمان مع مسّن وسط تفاعل

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صورة أرشيفية للأمير سلطان بن سلمان
Credit: @SaudiTourism

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل وأسلوب تعامل الأمير سلطان بن سلمان مع رجل مسن.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان تصويره بصورة مستقلة مخاطبة الرجل المسن للأمير الذي كان يرد عليه مؤكدا تنفيذ طلبه وبأسرع وقت.

 

ويظهر في مقطع الفيديو أيضا قيام الرجل المسن بالدعاء للأمير وللمملكة العربية السعودية ما دفع بالأمير إلى تقبيل رأسه في حين حاول المسن تقبيل يد الأمير الذي واجه ذلك بالرفض.

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سبق وتداولوا مقاطع سابقة للأمير ومواقفه مع أشخاص في أسواق، في مقطع فيديو أعادت نشره وزارة السياحة السعودية العام 2016.

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