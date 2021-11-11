بالصور.. حفل زفاف نجل ولي عهد أبوظبي

هل يمكن للزواج أن يقلّل من الخرف؟ دراسة تجد أن الأشخاص العازبين لديهم احتمال أكبر بنسبة 42٪ للإصابة بالمرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، صورا من حفل زفاف جماعي للشيخ حمدان نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

سعدت اليوم كما سعد شعب الامارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شاباً إماراتياً معه .. نبارك لآل نهيان الكرام .. نبارك ل300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها .. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعاً https://t.co/3drvzt0Uzd

جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد بن راشد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا بتعليق: "سعدت اليوم كما سعد شعب الامارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شاباً إماراتياً معه.. نبارك لآل نهيان الكرام.."

وأضاف الشيخ محمد في تغريدته: "نبارك لـ300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها.. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعاً".

وفي سياق منفصل، يشار إلى أن رئيس الدولة في الإمارات أصدر، الأحد، قانونا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي حيث يعد القانون المدني الأول لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، حيث قال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعد العبري: " القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية"، وكشف عن إنشاء أول محكمة متخصصة بنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين على أن تكون إجراءاتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مهمة فهم إجراءات المحاكمة على الأجانب وفي إطار تعزيز شفافية القضاء.