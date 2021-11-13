دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاحتفالات معجبيها من أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، الجمعة، بإنهاء وصاية والدها عليها بعد معركٍة قضائيٍة طويلة.

سبيرز التي لم تحضر جلسة المحكمة التاريخية بالنسبة لها، علقّت على الفيديو الذي نشرته، بالقول: "أحب معجبي كثيراً، إنه جنون... أعتقد أنني سأبكي بقية اليوم... أفضل يوم على الإطلاق... الحمد للرب."

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney 🎥: @AbbyShalawylo https://t.co/yk1vO3H02L

وعلقّ خطيبها سام أصغري، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام": "صنع التاريخ اليوم... بريتني حرة."

وخلال جلسة استماع يوم الجمعة، أنهت قاضية محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا بريندا بيني، الترتيب الذي كان يقضي بوصاية والدها جيمي القانونية عليها والتي استمرت 13 عاماً، بدعوى تعرضها لمشاكل "صحية عقلية".

وقالت القاضية: "لن يكون هناك حاجة لتقييم طبي لسبيرز"، ولم يكن هناك اعتراض على الحكم، وذلك بعد طلب محاميها ماثيو روزنغارت بإنهاء الوصاية، مع توفر "شبكة أمان للعناية بالشؤون المالية والشخصية" لموكلته.

ويأتي قرار المحكمة التاريخي بالنسبة لبريتني سبيرز، بعد معركة قانونية طويلة وصاخبة مع والدها، الذي تم إيقاف مهمته الشهر الماضي كوصي أشرف على قراراتها المالية والطبية منذ العام 2008، وتواجه الاثنان عدة مرات في المحكمة خلال العام 2020، إلى أن حدثت نقطة تحول في مسار القضية، بعد شهادتين وصفتا بـ "العاطفتين" لبريتني، قدمتهما خلال يونيو/ حزيران 2021.

وناشدت القاضي وقتها لإنهاء الوصاية التي وصفتها بـ "التعسفية"، وزعمت أنها أُجبرت لسنوات على استخدام وسائل منع الحمل وتناول الأدوية التي لم تكن تحتاجها، وقالت: "أريد فقط أن تعود حياتي. لقد مرت 13 عاما وهذا يكفي".

ورغم أنّ نجمة البوب الأمريكية تنفست الصعداء أخيراً بعد ضمانها انتهاء فترة وصايتها، لكن معركتها القانونية مع والدها لم تنته بعد، حيث قدم محاميها التماساً للمحكمة يطلب فيه إلى جانب عزل جيمس؛ طلب تحقيق يتعلق بمزاعم بريتني حول وضع والدها أجهزة تسجيل بشكل غير قانوني في غرفة نومها دون موافقتها.

ومن المقرر أن تكون المواعيد المقبلة للمحكمة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021، و19 يناير/ كانون الثاني 2022، حيث ستتم مناقشة "التماس لإصدار حكم بديل"، وفقًا لما أقرته المحكمة.