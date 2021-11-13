باريس هيلتون تدخل القفص الذهبي في حفل "أسطوري": "الأبد يبدأ اليوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزوجت النجمة الأمريكية باريس هيلتون من رجل الأعمال كارتر ريوم، في حفل زفافٍ وصف بـ"الأسطوري"، أقيم في لوس أنجلوس، الخميس.

وبحسب مصادر مجلة "بيبول" تم حفل زفاف وريثة سلسلة فنادق "هيلتون" في منزل جدها الراحل بارون. ونشرت باريس صباح الجمعة، صوراً من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، علقت على إحداها بالقول: "الأبد يبدأ اليوم، 11/11.." في إشارة منها لتاريخ حفل زفافها.

ونشرت لاحقاً فيديو، للحلقة الأولى من برنامج "Paris In Love"، يقدم فيه كارتر لها عرض الزواج على شاطئ البحر، وأرفقت الفيديو برسالةٍ لشريكها، قالت فيها: "أنت أول رجل فتحت قلبي له، وأظهرت من هي باريس الحقيقية.. أنا متحمسة جدًا لمشاركة أجمل قصة حب لدينا".

وكانت هيلتون قد أعلنت خطوبتها من كارتر ريوم في فبراير/ شباط الماضي، وتحدثت سابقاً عن "كيمياء لا تصدق" بين الثنائي البالغ من العمر 40 عامًا، وأضافت أنهما لم يمضيا ليلة منفصلين منذ أول لقاء بينهما.

وهذه ليست قصة الحب الأولى لباريس، حيث سبق أن تمت خطبتها ثلاث مرات بين عامي 2002 و2018، من الممثل الأمريكي كريس زيلكا، ورجل الأعمال باريس لاتسيس، وقبلهما من عارض الأزياء جيسون شو.