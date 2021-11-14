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نشر الأحد ، 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – برر النائب المصري، أيمن محسب، طلب إحاطة في البرلمان لوزير ة الثقافة، بسبب مسرحية "المومس الفاضلة" بأن الاسم "استفزه جدا".

وقال محسب في مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب: "اسم المسرحية استفزني جدا" ويجب أنن نتبه أن هناك فئات عمرية تشاهد المسرح والمسرحية لذلك نحتاج إلى وقفة"، حسب قوله.

وتابع النائب المصري قائلا: "الإجراء الذي قمت به هو رد فعل الشارع.. الإسم صادم جدا".

وأضاف النائب المصري قائلا: "ظروف الستينات تختلف عن ظروف الفترة الراهنة، فمثلا لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي آنذاك"، حسب قوله.

وأكد محسب ألا مشكلة لديه مع محتوى المسرحية بل مع الاسم مؤكدا أن الاسم يجب أن يرتبط بالعنصرية إذا كان هذا موضوع المسرحية نفسها.