دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدث حمو بيكا عن "معاملة غير عادلة" بين جميع مغني المهرجانات، من نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد تصدّره مع حسن شاكوش قائمة الممنوعين من العمل، بحسب قرارٍ أعلنته النقابة، الأربعاء.

وقال في بثٍ مباشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن القرار يجب أن يشمل جميع مغني المهرجانات، بما فيهم المنتسبين للنقابة، وتشكيل لجنة تقييم شاملة للبت بأمرهم.

وزعم وجود مؤدي مهرجانات منتسبين لنقابة المهن الموسيقية في مصر، "لا يصلحون للغناء إطلاقاً، وتعرفهم جيداً"، بحسب قوله، وتساءل "لماذا أنا؟"، واعترف بأنّه "ليس مطرب"، قائلاً: "صوتي وحش وعاجبني، وعاجب الناس اللي بستمعني...، في ناس أصواتها جميلة بس ماعندهاش حظ."

واعتبر حمو بيكا أن ما حدث معه، ومع مَن تم منعهم "حرام"، خاصةً أنه لا يقطع برزقهم فقط، بل برزق من يعملون معهم، بما في ذلك متعهدي الحفلات، خاصةً أن إعلان هذا القرار بحسب قوله يتزامن مع موسم حفلات رأس السنة.

وأكد أنه امتثل لكل القرارات التي صدرت عن النقابة، كالالتزام بتشغيل فرقة موسيقية، ودفع كل ما يطلب منه من رسوم تصاريح الحفلات، مهما بلغت، وزعم أن قيمة تصريح حفله الأخير في الساحل بلغ 15 ألف جنيه.

وحرص مغني المهرجانات المثير للجدل على إبداء احترامه الكامل لأعضاء نقابة المهن الموسيقية في مصر، وخاطبهم بقوله: "اللي بيحصل معانا ده حرام، ما يرضيش ربنا، اعملولنا تصريح يومي، طالما مستعَرين بينا، مش عاوزين بطاقة النقابة، نحن لا نغصب أحد على حبنا، فعلنا كل ما طلبتوه منا، لازم تسمعونا، أنتم تهدمون أحلامنا."

وأشار إلى الترحيب الكبير الذي قوبل به خلال حفلاته الأخيرة في الإمارات، والسعودية، وقال إنه إذا لم يعمل في بلاده فسيعمل خارج مصر، و"إذا كانت النقابة ترضى أن نترك بلدنا ونسافر للخارج فنحن لن نرضى..."

وتوجه حمو بيكا لنقيب المهن الموسيقية في مصر، قائلاً: "قدّرنا عيالك يا أستاذ هاني شاكر، لازم تساعدنا، مش لازم تحاربنا، نحن لسنا في صراع، حتبقى فرحان لما نشتغل برا، أو انقطاع رزق من يعملون معنا..."

وطلب الاحتكام للناس، زاعماً أن من يستمعون لمؤدي المهرجانات "أكثر من 100 مليون، لنأخذ آراءهم إذا كانوا لا يريدون الاستماع إلينا، سنتوقف عن الغناء." وتوجه بالعتب للصحافة التي لم تدعمه بحسب قوله.

ونشر الفنّان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، كشفاً باسم "الممنوعين من العمل"، حمل توقيع منصور هندي رئيس لجنة العمل في النقابة، تضمن 19 اسماً، أبرزهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، مع الإشارة لإلغاء "التصريح السنوي" له.

في حين لا تزال قضية مغني المهرجانات وصراعهم مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، متفاعلة، وتحمل الكثير من الأخذ والرد، وسط تباين الآراء بهذا الشأن، بين "تأييد وقفهم بدعوى إخلالهم بالذوق العام"، و"ضرورة استيعابهم، وتقنين أوضاعهم، مع وجود شريحةٍ واسعة لا يمكن تجاهلها من المستمعين لهم ليس في مصر فقط، بالعالم العربي، خاصّة على يوتيوب، ومواقع التواصل".