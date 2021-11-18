ضمن "مهارات خارقة".. موسوعة غينيس تكشف عن أرقام من الشرق الأوسط

من تيك توك إلى غينيس.. تعرف إلى الأمريكية التي سجلت أكبر فم بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيل عدد من الأرقام القياسية الجديدة الاستثنائية التي تندرج تندرج جميعها تحت شعار "مهارات خارقة".

وذكرت الموسوعة أنه ومن الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تم "الكشف عن محاولتين الأولى للمغربي أيوب التواب – لاعب الجمباز الدولي الذي حقق رقماً لأكثر عدد قفزات عكسية متتابعة على قدم واحدة خلال 30 ثانية – 12 بالمجمل. حيث يحمل أيوب، البالغ من العمر 32 عاماً، نحو 23 عاماً من الخبرة في المجال الرياضي. وقد بدأ حركاته الأولى في العام 1998 واجتهد في مجال الحركات المتعلقة بالجمباز مستلهماً الفكرة من التدريبات التي كان يقوم بها والده. كما يدعو أيوب إلى مزيد من الإيمان بالمجال الرياضي في العالم العربي".

وتابعت: "في حين نجح الإيراني علي رضا صادقي الرياضي الخمسيني من أصحاب الهمم والذي سجل رقماً قياسياً لأبعد ضربة كرة سلة من الأرض باستخدام اليد عند 15 متر. وتعتبر قصة علي رضا من أكثر القصص الهاماً حيث حاول الرياضي الذي يسير على عكازين كسر هذا الرقم منذ العام 2016 وقد شكل نجاحه لحظة استثنائية خاصة سجلتها كاميرات التصوير بحضور محكم رسمي من غينيس للأرقام القياسية خلال محاولة أجراها في دبي".

ومن جملة الأرقام الكثيرة المسجلة هذا العام أدرجت غينيس كلا من:

الصين – أسرع وقت لجر سيارة 50 متراً مشياً على اليدين – 1 دقيقة و13.27 ثانية

اليابان – أكثر عدد التفافات على عجلة واحدة لدراجة هوائية خلال 30 ثانية – 45 بالمجمل

المملكة المتحدة – أبعد قفزة عكسية بين حاجزين أفقيين – 6 أمتار

الولايات المتحدة – أكثر عدد التفافات مضاعفة بالقدم حول كرة خلال دقيقة – 24 بالمجمل