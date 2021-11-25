دمشق، سوريا (CNN) -- ربما كان على الجمهور أن ينتظر 23 عامًا، ليرى مجددًا أسامة الروماني أحد أبرز الفنّانين السوريين الروّاد يقف مجددًا أمام الكاميرا، في "وثيقة شرف"، تحت إدارة المخرج باسم السلكا، عن نص للكاتبين مؤيد النابلسي وعثمان جحا.

نصٌ فتح شهيّة الفنان السوري للعودة، بالإضافة للشرط الإنتاجي، والمخرج، الذي عبرّ الروماني عن إعجابه به، في تصريح لـCNN بالعربية، قائلًا: "لطالما رغبت بالعمل مع المخرجين السوريين الشباب، وشعرت بأّن عودتي معه ستكون كما أرغب، وهذا ما لمسته في كواليس التصوير."

وفسّر أسامة الروماني أسباب غيابه الطويل عن الدراما، بانشغاله بعمله الإداري في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالكويت كمشرف ومدير للمشاريع، لأكثر من 40 عامًا، إلى أن قرر مؤخرًا التقاعد والعودة إلى بلاده.

هذا الانشغال بالعمل الإداري، لم يسمح لأحد أبرز أبطال مسرحيتي "غربة" و"ضيعة تشرين" بالتفرغ للمشاركة في أعمال تلفزيونية إلا نادرًا، وذلك منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي إلى العام 1997 حينما جسّد شخصية الرئيس السوري الراحل أديب الشيشكلي، في الجزأين الثاني والثالث من مسلسل "حمام القيشاني".

وكان من المفترض أن يكون على قائمة أبطال أحد المسلسلات الشامية الشهيرة "الخوالي" سنة 2000، تحت إدارة المخرج بسام الملا، لولا أن مواعيد التصوير تغيرت، ما حال دون مشاركته بالعمل.

يجسد الروماني في مسلسل "وثيقة شرف"، شخصية الروائي "ممدوح" الذي ستساهم روايته "فيكتوريا" عن فتاة مختطفة تحولت إلى فتاة ليل (تؤدي دورها الفنّانة سوزان نجم الدين)؛ في تصعيد خطوط الأحداث، وستغيّر أيضًا من حياة الشاب الذي يعمل لديه على طباعتها، ويؤدي دوره الممثل هافال طلحت حمدي.

وتوقع المخرج باسم السلكا في تصريحٍ لـCNN بالعربية أن يكون لشخصية "ممدوح" تأثيرها على الجمهور، وأعرب عن سعادته بثقة الفنّان أسامة الروماني به، قائلًا: "شرف كبير لي أن أتعاونَ مع نجمٍ سوري يتعطش الجمهور ليرى جديده."

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "وثيقة شرف" المؤلف من 10 حلقات على منصّة "ويّاك"، خلال النصف الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني 2022، ويقدم من خلاله المخرج السلكا، ثاني تجاربه للعرض على المنصات الرقمية، بعد "العميد" الذي تم عرضه على منصة "شاهد" مطلع العام 2020.

واعتبر باسم السلكا أنّ الأعمال التي تعرض على المنصات الرقمية "جذابة لأي مخرج" ليقدم المختلف فيها، باعتبارها تتطلب الاقتراب من الشرط السينمائي على المستويين الفني والتقني، فضلًا عن كثافة الحكاية، والهامش الأكبر في حرية طرحها، مقارنة بالمسلسلات التلفزيونية خاصّة تلك التي يتم إنتاجها للعرض الرمضاني."

ويروي مسلسل "وثيقة شرف" من إنتاج "ويّاك"، و"قبنض"؛ حكاية 4 شبان يعيشون في حارة شعبية، وقعوا يومًا بالدم على وثيقة تصون صداقتهما، لكن هذه الوثيقة، وهذا العهد سيكون على المحك، مع تصاعد الأحداث التي تواجهها الشخصيات.

ويضم وثيقة شرف عل قائمة أبطاله أيضًا: مهيار خضور، سلوم حدّاد، أمل عرفة، فادي صبيح، ناظلي الروّاس، لجين إسماعيل، هافال حمدي، فاتح سلمان، مصطفى سعد الدين، زينة بارافي، فراس إبراهيم، سلمى المصري، وفاء موصللي إضافة إلى ممثلين كثر آخرين، إلى جانب مشاركة الفنّانين عبد الهادي الصباغ، وأيمن رضا.