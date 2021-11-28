دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الأحد، بعدم قبول دعوى تلزم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بشطب الفنّان محمد رمضان من جداول النقابة، بعد تأجيل البت فيها أكثر من مرّة.

وكان المحامي طارق محمود أقام هذه الدعوى لمنع رمضان من مزاولة مهنة التمثيل، لأنه رأى أن أدواره تحرض على "البلطجة، وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر، وثقافة الشباب".

ويأتي حكم القضاء الإداري الأخير لصالح محمد رمضان فيما يتعلق بمهنته كممثل، بعد أيام من إعلان المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية صدور قرار بمنعه من الغناء في مصر، لحين التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية التابع لها، بسبب مخالفات في ملابسه على المسرح، أثناء حفلاته الغنائية.

وسبق أن انتقد شاكر أكثر من مرة طريقة لباس رمضان في حفلاته الغنائية، وقال في مقابلةٍ سابقة مع CNN بالعربية لبرنامج "شربل يستقبل"، إن "نوعية العروض التي يقدمها قد تكون غير مقبولة في مصر، وهو ليس مطربًا أساسًا..".

ووسط هذه الموجة الجديدة من الجدل حوله في بلاده، ينشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو من زيارته لأمريكا مؤخرًا، منها مقطع فيديو علقّ عليه بالقول: "استيقظت اليوم على صوت معجبّي المحبوبين أمام منزلي..".