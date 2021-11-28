لطيفة تؤدي ملحمة غنائية من أشعار محمد بن راشد في حفل جوائز الصحافة العربية

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الفنانة لطيفة التونسية
الفنانة لطيفة التونسيةCredit: DXBMediaOffice

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقيم حفل توزيع جائزة الصحافة العربية، الأحد، في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي، حيث تم تكريم الفائزين بهذه الجائزة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه في تويتر: "الفنانة لطيفة التونسية تؤدي خلال حفل توزيع جائزة الصحافة العربية ملحمة غنائية لقصيدة بعنوان "تأملات" من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وقال رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه بتويتر: "أطلقنا جائزة الصحافة العربية قبل عشرين عاماً احتفت خلالها بـ 300 مبدع من بين 100 ألف مشاركة من وطننا العربي واليوم كرّمنا الفائزين في دورتها الـ20 ووجهنا نادي دبي للصحافة لتتحول إلى جائزة الإعلام العربي لتضم الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي".

ومن جانبها، قالت لطيفة، عبر حسابها بتويتر: "أطفئ النور بان وچه الصباح.. و أمسح النار عن فم المصباح.. تشرفت واستمتعت بأدائي قصيدة تأملات من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وأنا متشرفة أني أكون في هذا الحفل اليوم جائزة الصحافة العربية".

ونشر نادي دبي للصحافة تغريدات عن الفائزين وقال إن الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ترافقه منى غانم المري، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية، يكرّم الإعلامي والكاتب الصحافي عماد الدين أديب الفائز بجائزة الصحافة العربية عن فئة "شخصية العام الإعلامية".

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