دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقيم حفل توزيع جائزة الصحافة العربية، الأحد، في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي، حيث تم تكريم الفائزين بهذه الجائزة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه في تويتر: "الفنانة لطيفة التونسية تؤدي خلال حفل توزيع جائزة الصحافة العربية ملحمة غنائية لقصيدة بعنوان "تأملات" من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

الفنانة لطيفة التونسية تؤدي خلال حفل توزيع #جائزة_الصحافة_العربية ملحمة غنائية لقصيدة بعنوان "تأملات" من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. https://t.co/04fWkCFvFI

وقال رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه بتويتر: "أطلقنا جائزة الصحافة العربية قبل عشرين عاماً احتفت خلالها بـ 300 مبدع من بين 100 ألف مشاركة من وطننا العربي واليوم كرّمنا الفائزين في دورتها الـ20 ووجهنا نادي دبي للصحافة لتتحول إلى جائزة الإعلام العربي لتضم الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي".

أطلقنا "جائزة الصحافة العربية" قبل عشرين عاماً احتفت خلالها بـ 300 مبدع من بين 100 ألف مشاركة من وطننا العربي واليوم كرّمنا الفائزين في دورتها الـ20 ووجهنا نادي دبي للصحافة لتتحول إلى "جائزة الإعلام العربي" لتضم الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي https://t.co/G0pfcUpkEX

ومن جانبها، قالت لطيفة، عبر حسابها بتويتر: "أطفئ النور بان وچه الصباح.. و أمسح النار عن فم المصباح.. تشرفت واستمتعت بأدائي قصيدة تأملات من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وأنا متشرفة أني أكون في هذا الحفل اليوم جائزة الصحافة العربية".

أطفئ النور بان وچه الصباح .. و أمسح النار عن فم المصباح .. تشرفت و استمتعت بأدائي قصيدة #تأملات من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم @HHShkMohd و انا متشرفة اني اكون في هذا الحفل اليوم #جائزة_الصحافة_العربية @expo2020dubai @DubaiPressClub https://t.co/Wy9Ojcdzyk

ونشر نادي دبي للصحافة تغريدات عن الفائزين وقال إن الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ترافقه منى غانم المري، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية، يكرّم الإعلامي والكاتب الصحافي عماد الدين أديب الفائز بجائزة الصحافة العربية عن فئة "شخصية العام الإعلامية".