ليندسي لوهان تعلن خطبتها من شاب عربي.. من هو بدر الشماس؟

(CNN)-- أعلنت الممثلة ليندسي لوهان خطوبتها لبدر الشماس، في سلسلة من الصور عبر إنستغرام صباح الأحد.

وكتبت لوهان، في حسابها الذي تم التحقق منه على إنستغرام: "حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي".

يحتوي منشور لوهان على أربع صور منخفضة الجودة تُظهر الاثنين وهما يتبادلان الأحضان، بما في ذلك نظرة على خاتم خطوبة لوهان المتلألئ.

وتشتهر لوهان، البالغة من العمر 35 عامًا، بأدائها المتألق في عمل "The Parent Trap"، الذي لعبت فيه توأمان متطابقين، والكوميدي في "Mean Girls".

كانت لوهان في يوم من الأيام عنصرًا أساسيًا في وسائل الإعلام الشعبية، وقد واجهت العديد من المعارك القانونية والشخصية البارزة منذ حوالي عقد من الزمان، ولكن كان لها مكانة عامة أقل في السنوات الأخيرة.

لا يزال لديها 9.7 مليون متابع على إنستغرام، بينما يمتلك شماس حسابًا شخصيًا يقل قليلاً عن 600 متابع.

واستقرت لوهان في دبي على مدار السنوات الماضية، حيث مكان عمل الشماس.

ويعمل الشماس مساعدًا لنائب الرئيس في مؤسسة Credit Suisse في دبي، وهي شركة دولية لإدارة الثروات. ودرس الهندسة الميكانيكية، وحصل أيضًا على درجة البكالوريوس في العلوم المالية بالولايات المتحدة.