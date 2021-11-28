دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، على سؤال طرحه أحد مشاهدي برنامج "يستفتونك" الذي يذاع على قناة "الرسالة"، بشأن حكم بيع وشراء الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد "رعب".

وقال الشيخ عبدالله المطلق إنه "يجوز شراء وبيع كل شيء نافع، ولا يجوز شراء و بيع كل شيء يضر"، وأضاف: "قد تكون هناك أشياء تضر بعض الناس وتنفع بعض الناس، فلا يجوز بيعها لمن تضره، ويجوز بيعها لمن تنفعه".

وكان الأزهر الشريف في مصر حذر، العام الماضي، من إدمان الألعاب الإلكترونية بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تقارير حول إدمان ألعاب، مثل ببجي ومومو.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في صفحته عبر فيسبوك: "هذه الألعاب تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها للأسف تستخدم أساليب نفسية معقدة تحرض على إزهاق الروح من خلال القتل، وتجتذب اللعبة محبي المغامرة وعاشقي الألعاب الإلكترونية لأنها تستغل لديهم عامل المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى، وبها عوامل جذب قد ينسى اللاعب أثناء لعبها نفسه ومسئولياته، وهو الأمر الذي يؤثر على صحته وحياته ونجاحه".