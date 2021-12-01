دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه مواطن سعودي شكوى لحساب وزير الصحة المملكة، فهد الجلاجل، بتويتر قال فيها إن "طبيبًا حول مصابًا بجلطة إلى قسم الشرطة بعدما زعم أن المصاب مخمور وغير طبيعي"، وطالب المواطن من الوزير معاقبة الطبيب.

وقال المواطن في تغريدته: "معالى الوزير مساء الخير بختصر لك واقعة قبل 3 أيام مواطن جاءته أزمة صحية تحامل على نفسه حتى وصل المستشفى الأهلى مرموق جدا يكشف عليه ثم يأتى الطبيب ويتصل على الشرطة ويقولهم عندى شخص غير طبيعى وتأتى الشرطة وتأخذه للتوقيف وفجأه المريض فيه جلطه برأسه والآن بالعناية".

@FahadAlJalajel معالى الوزير مساء الخير بختصر لك واقعه قبل ٣ايام مواطن جاته ازمه صحيه تحامل على نفسه حتى وصل المستشفى الاهلى مرموق جدآ يكشف عليه ثم ياتى الطبيب ويتصل على الشرطه ويقولهم عندى شخص غير طبيعى وتاتى الشرطه وتاخذه للتوقيف وفجأه المريض فيه جلطه برأسه والآن بالعنايه



وأضاف: "السلام عليكم معالي الوزير توقعت من معاليكم التجاوب مع قضيتنا بخصوص المواطن الذى هو مصاب بجلطة برأسه يذهب للمستشفى للعلاج وإذا بالطبيب يتهمه بأنه سكران ويحولونه للشرطة ويدخل السجن".



وقام حساب وزارة الصحة بالرد على الشكوى بتغريدة: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بأس عليه إن شاء الله تأكد أخوي سلمان أن وزارة الصحة تسمع صوتك عبر الرقم ٩٣٧ ( ملاحظة - شكوى - اقتراح ) تواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لخدمتكم."

