نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظيت صور حمو بيكا وحسن شاكوش، وهما يؤديان مناسك العمرة، بتفاعلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس.

ونشر بيكا صورًا له أمام الكعبة، عبر حسابه الرسمي في انستغرام، علقّ عليها بالقول: "يارب الكرم والرزق من عندك"، وخاطب متابعيه من خلال فيديو صوره أثناء الطواف: "صباح الفل على كل اخواتي، يجعل الرزق كله عندكم...". وظهر شاكوش في الفيديو ذاته، قائلاً: "يارب يطعمها لكل مشتاق".

وعلّق شاكوش على صورته بثياب الإحرام: "يارب تقبل مني".

وانتهز المغنيان المصريان فرصة تواجدهما في المملكة لإحياء حفلٍ في موسم الرياض، لأداء مناسك العمرة، وما كان حفلاً واحداً لهما مع المغني عمر كمال أصبح حفلان في 29 و 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بسبب نفاذ تذاكر الحفل الأول سريعًا، وسط حضورٍ جماهيري كبير.

ليلتنا كانت كلها وناسة .. مع مهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا 😍🔥 وسعادة الجمهور كبيرة في #بوليفارد_رياض_سيتي ❤️ #موسم_الرياض https://t.co/SEC0gM20dU

الكل مبسوط ويغنِّي بأعلى صوت مع عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا في حفلتهم الثانية 🕺🎤 ومسرح أبو بكر سالم في #بوليفارد_رياض_سيتي يشهد على الأجواء 😍 #موسم_الرياض https://t.co/bZBIFb6PfR

وتسبب الحفلان في ورطة لعمر كمال بسبب استبداله عبارة "خمور وحشيش" بـ "تمور وحليب"، في أغنيته الرائجة والمثيرة للجدل "بنت الجيران"، حيث أحالته نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى التحقيق بدعوى الإساءة لبلاده.

وتساءل عمر في فيديو توجّه به للنقابة والجمهور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنا أهنت مصر في إيه؟"، وأوضح أنّ هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة باعتباره مبني على ما نقل عنه بأنه استبدل العبارة بما يليق مع "الأرض الطاهرة التي غنى عليها"، في إشارة إلى السعودية.

وقال إنّه لم يُسأل عن سبب استبدال العبارة ليرد بهذه الطريقة التي تم تفسيرها أو إسقاطها على أن السعودية "أرض مقدسة... ومصر ليست كذلك"، وليس مسؤولًا عن أي تفسير تم تداوله عبر مواقع التواصل على هذا النحو.