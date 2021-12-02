دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استغرب المغني المصري قرار نقابة المهن الموسيقية إحالته للتحقيق، بدعوى الإساءة لبلاده خلال حفليه الأخيرين في موسم الرياض، حينما استبدل عبارة "خمور وحشيش" بـ "واشرب تمور وحليب" في أغنيته الرائجة والمثيرة للجدل "بنت الجيران".

وتساءل عمر في فيديو توجّه به للنقابة والجمهور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أنا أهنت مصر في أيه؟"، وأوضح أنّ هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة باعتباره مبني على ما نقل عنه بأنه استبدل العبارة بما يليق مع "الأرض الطاهرة التي غنى عليها" في إشارة إلى السعودية.

وقال إنّه لم يسأل عن سبب استبدال العبارة ليرد بهذه الطريقة التي تم تفسيرها أو إسقاطها على أن السعودية "أرض مقدسة... ومصر ليست كذلك"، وليس مسؤولًا عن أي تفسير تم تداوله عبر مواقع التواصل على هذا النحو.

وكل ما في الأمر بحسب عمر كمال أنّه كان يمازح الجمهور السعودي، كما أن هذه العبارة تم استبدالها منذ زمنٍ طويل بعد الاعتراض عليها، وخياره لـ "تمور وحليب"، باعتبار أن السعودية مشهورة بهما، وتقبلها جمهور موسم الرياض الذي حضر حفليه، وصفق لدعابته.

وشدد المغني المصري على أنه لم تصدر عنه أي إساءة لبلده، بل بالعكس كان يطلب من الجمهور التصفيق لمصر "أم الدنيا"، ويسأل عن المصريين الحاضرين بينهم، واستغرب أن يساء تفسير دعابته بهذه الطريقة، قائلًا: "السعودية أرض مقدسة على عينّا وعلى راسنا منحبها، وبلدنا أشرف من الشرف فوق دماغي.."، وتحدى أن يكون هناك أي تسجيل أو فيديو يثبت ما نقل عنه، وتسبب بهذه المشكلة.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر أصدر بيانًا، الأربعاء، أعلن من خلاله "إحالة عمر كمال إلى التحقيق بعد واقعة تغيير كلمات أغنيته من (خمور وحشيش) إلى (تمور وحليب)..."

وجاء في البيان بحسب "الأهرام": "في آخر حفلات المطرب عمر كمال حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة، فقال: أنا واقف على أرض طاهرة علما بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق..."

واستنهض البيان باسم هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية "كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كل في موقعه والتصدي لكل ما هو مسف ورديء على الساحة الفنية، وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف".

وكان المغني المصري عمر كمال قد أعرب عن سعادته بإحياء حفلٍ ناجح في موسم الرياض، وشاركه فيهما مغنيا المهرجانات حسن شاكوش، وحمو بيكا، وسط حضورٍ جماهيري كبير دفع الموسم لتمديده إلى حفلٍ ثانٍ.