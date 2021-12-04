جوائز "تكريم" لعشرة وجوه ومنظمات عربية.. ملهمة للأجيال اللاحقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّمت مؤسّسة "تكريم" الجمعة، عشرة روّاد ومنظّمات من العالم العربي، تميّزوا في مجالات الثقافة، والتعليم، والعلوم، والبيئة، والأعمال الخيرية، والمجتمع، والاقتصاد، خلال حفل أراد القيّمون عليه اتحاد العرب في بيروت، رغم الأزمات التي تعصف بلبنان.
وتحاول هذا المؤسسة، التي يرأسها الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم الكاتب المناصر للقضايا الإنسانية، منذ تأسيسها عام 2009، "الترويج للصورة الحقيقية للهوية العربية في وجه التحديات والتنميط السلبي الذي تواجهه".
وخلال حفل ضخم أقيم في صالة كازينو لبنان، تخلّله عزف للأروكسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، أرسلت تحية موسيقية إلى الدول العربية من خلال عزف ألحان وأغان تراثية بلهجات عدة. كما كانت وقفة تكريمية للراحلة الشاعرة والفنانة إيتل عدنان منذ فترة قصيرة، من خلال إلقاء الفنانة والمؤلفة الموسيقية جاهدة وهبي أشعارًا مختارة لها.
اختير الفائزون على أساس "الكفاءة والابتكار. وهم كالتالي:
- عن فئة إنجازات العمر، فازت المعمارية والكاتبة الفلسطينية سعاد العامري
- عن فئة القيادة البارزة للأعمال، فاز رئيس شبكة سابس SABIS® اللبناني كارل بستاني والعضو في مجلس إدارتها
- عن فئة الإبداع الثقافي، فازت الشيخة حور بن سلطان القاسمي، التي أنشأت مؤسسة الشارقة للفنون، الإمارات العربية المتحدة/ المملكة المتحدة
- عن فئة البيئة المستدامة، فازت المهندسة والمعمارية العراقية ريا العاني
- عن فئة التنمية البيئية المستدامة، فاز مشروع منتجع قرية بكرزاي الخضراء اللبنانية
- عن فئة الخدمات الإنسانية والمدنية، تقاسم الجائزة كل من "جمعية البرامج النسائية القطرية" الهادفة إلى بناء جيل من النساء والشباب يتمتّعون بتكافؤ الحقوق والفرص، والشاب أسامة الثني الملُقّب بسفير الصحراء في ليبيا
- عن فئة الإبداع في مجال التعليم، فاز "مؤتمر القمة العالمية للإبتكار في التعليم - وايز" الذي ينشر الممارسات العالمية الناجحة في التعليم
- عن فئة المرأة العربية الرائدة، فازت البروفسورة بلقيس بدري الأكاديمية والناشطة الحقوقية من السودان
- عن فئة المبادرون الشباب، فاز رائد الأعمال الشاب اللبناني عمر عيتاني
- عن فئة الإبداع العلمي، فاز البروفسور التونسي محمد سليم العلويني، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية- "ثول" في المملكة العربية السعودية