جوائز "تكريم" لعشرة وجوه ومنظمات عربية.. ملهمة للأجيال اللاحقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّمت مؤسّسة "تكريم" الجمعة، عشرة روّاد ومنظّمات من العالم العربي، تميّزوا في مجالات الثقافة، والتعليم، والعلوم، والبيئة، والأعمال الخيرية، والمجتمع، والاقتصاد، خلال حفل أراد القيّمون عليه اتحاد العرب في بيروت، رغم الأزمات التي تعصف بلبنان.

وتحاول هذا المؤسسة، التي يرأسها الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم الكاتب المناصر للقضايا الإنسانية، منذ تأسيسها عام 2009، "الترويج للصورة الحقيقية للهوية العربية في وجه التحديات والتنميط السلبي الذي تواجهه".

الإعلامي ريكاردو كرم رئيس مؤسّسة "تكريم" Credit: Takreem

وخلال حفل ضخم أقيم في صالة كازينو لبنان، تخلّله عزف للأروكسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، أرسلت تحية موسيقية إلى الدول العربية من خلال عزف ألحان وأغان تراثية بلهجات عدة. كما كانت وقفة تكريمية للراحلة الشاعرة والفنانة إيتل عدنان منذ فترة قصيرة، من خلال إلقاء الفنانة والمؤلفة الموسيقية جاهدة وهبي أشعارًا مختارة لها.

اختير الفائزون على أساس "الكفاءة والابتكار. وهم كالتالي: