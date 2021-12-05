نشر الأحد ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدمت الفنّانة المصرية دنيا سمير غانم، الأحد، أوّل أداءٍ غنائي لها منذ وفاة والديها، حيث شاركت في النسخة الثالثة من احتفالية أصحاب الهمم "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدت دنيا مع الكورال أغنية "بلادي اسلمي"، بصوتها ولغة الإشارة، وحرص الرئيس المصري على الترحيب بها وشكرها لمساهمتها في الاحتفالية ومواساتها لرحيل والديها، وشكرته على تقديره لمشوار والدها الفنّان الراحل سمير غانم.

الرئيس السيسي يعزي الفنانة دنيا سمير غانم خلال احتفالية "قادرون باختلاف" https://t.co/e1DjcpJadM

في أول ظهور لها بعد وفاة والديها.. الفنانة دنيا سمير غانم تتألق في أغنية "بلادي اسلمي أنت درة زماني" خلال احتفالية "قادرون باختلاف" https://t.co/chpSCcIWRg

كما شارك في الاحتفالية عددٌ من أبرز نجوم الفن المصريين، منهم الموسيقار عمر خيرت الذي قاد الفرقة الموسيقية في عزف أغنية "زي ما هي حبها بحلوها بمرها"، وأدّاها أحد أصحاب الهمم.

"زي ما هي حبها بحلوها بمرها".. استمتع بحلاوة الصوت الساحر "زياد" من ذوي الهمم وعزف الموسيقار الكبير والمبدع "عمر خيرت" ❤️ https://t.co/FVI0EF2UCd

وأعلن الفنان المصري يوسف الشريف خلال الاحتفالية عن مشروع الوصف الصوتي للأعمال الدرامية، وعرض تطبيقاً منه على إحدى حلقات الجزء الأوّل من مسلسل "الاختيار"، وتحدث عن تجربته في تجسيد شخصية أحد فاقدي البصر في مسلسل "الصيَاد".

الفنان يوسف الشريف يقدم مشروع الوصف الصوتي للأعمال الدرامية وتطبيقه على الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الاختيار "ملحمة البرث" https://t.co/dsrFQUVdht

وحضر صوت الفنّانة المصرية إنعام سالوسة في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، وقدم الفنّان المصري مصطفى شعبان فقرة إنجازات "سفراء الحلم"، وعبرّ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر عن فخرة لكونه جزءاً منها: "كان ليا الشرف إني أكون وسط القادرين باختلاف.. بكل الأمل والطاقة الايجابية والتفاؤل بالمستقبل... أنتم قدوة لكل مصري على الإصرار والتحدي وإن مفيش مستحيل..".

#قادرون_باختلاف فخور بمشاركتي النهاردة في إحتفالية "قادرون باختلاف" في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان ليا الشرف إني أكون وسط القادرون بإختلاف .. بكل الأمل والطاقة الايجابية والتفاؤل بالمستقبل ❤️💪 انتم قدوة لكل مصري على الإصرار والتحدي وإن مفيش مستحيل 💪 https://t.co/WDRIIVBOyr

وشارك الفنان هشام جمال فريق wonder بأداء أغنية "هنغني"، في احتفالية "قادرون باختلاف" التي قدمتها الإعلامية إيمان الحصري، في ثاني ظهورٍ لها بعد تجازوها لأزمةٍ صحية حرجة أبعدتها عن العمل الإعلامي لأشهر.