دنيا سمير غانم في أول أداء غنائي لها منذ وفاة والديها.. والسيسي يواسيها على الهواء

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دنيا سمير غانم
Credit: DMC TV

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدمت الفنّانة المصرية دنيا سمير غانم، الأحد، أوّل أداءٍ غنائي لها منذ وفاة والديها، حيث شاركت في النسخة الثالثة من احتفالية أصحاب الهمم "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدت دنيا مع الكورال أغنية "بلادي اسلمي"، بصوتها ولغة الإشارة، وحرص الرئيس المصري على الترحيب بها وشكرها لمساهمتها في الاحتفالية ومواساتها لرحيل والديها، وشكرته على تقديره لمشوار والدها الفنّان الراحل سمير غانم.

كما شارك في الاحتفالية عددٌ من أبرز نجوم الفن المصريين، منهم الموسيقار عمر خيرت الذي قاد الفرقة الموسيقية في عزف أغنية "زي ما هي حبها بحلوها بمرها"، وأدّاها أحد أصحاب الهمم.

وأعلن الفنان المصري يوسف الشريف خلال الاحتفالية عن مشروع الوصف الصوتي للأعمال الدرامية، وعرض تطبيقاً منه على إحدى حلقات الجزء الأوّل من مسلسل "الاختيار"، وتحدث عن تجربته في تجسيد شخصية أحد فاقدي البصر في مسلسل "الصيَاد".

وحضر صوت الفنّانة المصرية إنعام سالوسة في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، وقدم الفنّان المصري مصطفى شعبان فقرة إنجازات "سفراء الحلم"، وعبرّ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر عن فخرة لكونه جزءاً منها: "كان ليا الشرف إني أكون وسط القادرين باختلاف.. بكل الأمل والطاقة الايجابية والتفاؤل بالمستقبل... أنتم قدوة لكل مصري على الإصرار والتحدي وإن مفيش مستحيل..".

وشارك الفنان هشام جمال فريق wonder بأداء أغنية "هنغني"، في احتفالية "قادرون باختلاف" التي قدمتها الإعلامية إيمان الحصري، في ثاني ظهورٍ لها بعد تجازوها لأزمةٍ صحية حرجة أبعدتها عن العمل الإعلامي لأشهر.

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