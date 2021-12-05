دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت نقابة المهن الموسيقية حفظ التحقيق مع المطرب المصري عمر كمال، الأحد، بعد استبيان الحقيقة، فيما نسب إليه من تغريدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اُعتبرت مسيئة إلى مصر، بحسب بيانٍ صادر عن النقابة.

وقال البيان إن "نقابة المهن الموسيقية تحركت مع حالة الاستنفار العامة، لما تم نشره من خلال وسائل الإعلام والسوشال ميديا بتغريدة المطرب عمر كمال بكلمة يفهم منها الإساءة لمصر... وبعد بحث ملكية هذه الصفحات، وفحص هاتفه المحمول تبين أنها بالفعل ليست خاصته، وليس له سيطرة عليها".

وأضافت: "بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه"، وحذرت نقابة الموسيقيين عمر كمال من "بث فيديوهات على صفحات السوشيال ميديا على سبيل المزاح".

وكان مجلس النقابة، برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدر بيانًا، الأربعاء الماضي، أعلن فيه "إحالة عمر كمال إلى التحقيق بعد واقعة تغيير كلمات أغنيته من (خمور وحشيش) إلى (تمور وحليب)...".

وجاء في البيان بحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية: "في آخر حفلات المطرب عمر كمال حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة، فقال: أنا واقف على أرض طاهرة علمًا بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق...".

واستغرب عمر كمال قرار إحالته للتحقيق، وتساءل في فيديو توجّه به للنقابة والجمهور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "أنا أهنت مصر في إيه؟"، وأوضح أن هذا الاتهام ليس له أساس من الصحة باعتباره مبني على ما نقل عنه بأنه استبدل العبارة بما يليق مع "الأرض الطاهرة التي غنى عليها" في إشارة إلى السعودية.

وأعلن المطرب المصري المثير للجدل، الجمعة الماضي، قطع زيارة عمل كان يقوم بها لتركيا، وعودته لمصر للمثول أمام لجنة تحقيق النقابة، وتحدث في فيديو نشره عبر فيسبوك عن نفي جميع التهم الموجهة إليه بانتظار صدور بيان رسمي.

وبعد الإعلان عن حفظ التحقيق معه، فاجأ عمر كمال متابعيه بصورة جمعته مع المغنية شيماء مغربي علقّ عليها بالقول "مفيش مبروك"، واستبدل صورة صفحته الرسمية على فيسبوك بصورة يظهران فيها وهما يرتديان خاتم الخطوبة، وبدا من تعليقات متابعيه أنه ليس واضحًا ما إذا تمت خطوبتهما بالفعل، أم أنهما يروجان لأغنية جديدة.