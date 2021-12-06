نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز الفنان المصري محمد ممدوح بجائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعاليات دورته الـ43، بالعاصمة المصرية الأحد، وسجل هذا العام رقمًا قياسيًا في عدد تذاكر الحضور (42 ألف تذكرة)، بحسب مدير المهرجان محمد حفظي.

ومُنِح ممدوح الجائزة عن دوره في فيلم "أبو صدّام" تحت إدارة المخرجة نادين خان، والذي مثّل مصر في مسابقة الأفلام الدولية، وسلّمه إياها الفنّان رشوان توفيق الذي قوبل حضوره في ختام القاهرة السينمائي بعد أزمته الأخيرة مع ابنته، بحفاوةٍ كبيرة من الجمهور.

واحتفى جمهور حفل ختام المهرجان، بظهور النجمة المصرية لبنى عبد العزيز بعد سنواتٍ من الغياب، وأعلنت عن فوز سوامي روتولو بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "كيارا" ، من إخراج جوناس كاربينيانو.

وتوزعت باقي جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الـ43 على النحو التالي:

المسابقة الدولية

- جائزة الهرم الذهبي: فيلم "الثقب في السياج"، إخراج خواكين ديل باسو.

- جائزة الهرم الفضي: لورا ساماني، مخرجة فيلم "جسد ضئيل".

- جائزة الهرم البرونزي: فيلم "انطوائيون"، إخراج هونج سيونج يون.

-جائزة الراحل هنري بركات لأحسن إسهام فني: مدير التصوير خوسيه أنجل أليون عن فيلم "إنهم يحملون الموت"، وهو من إخراج هيلينا جيرون، وصامويل م. ديلجادو.

- جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو: بيتر كيريكس وإيفان أوستروتشوفسكي عن فيلم "107 أمهات"، إخراج بيتر كيريكس.

مسابقة الأفلام القصيرة

- جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير: "نقطة عمياء"، إخراج لطفي عاشور.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: مناصفة بين فيلمي "ثم حل الظلام" من إخراج ماري روز اسطا، و"ولا حاجة يا ناجي.. اقفل"، للمخرج يوحنا ناجي.

مسابقة آفاق السينما العربية

- جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم: "دفاتر مايا"، من إخراج جوانا حاجي توما، وخليل جريج.

- جائزة صلاح أبو سيف: فيلم "فياسكو"، إخراج نقولا خوري.

- جائزة أحسن فيلم غير روائي: "من القاهرة" للمخرجة هالة جلال.

- جائزة أحسن أداء تمثيلي: الممثلة عفاف بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف" تحت إدارة المخرج مهدي هميلي.

ونوهت لجنة التحكيم لفيلم "قدحة" للمخرج أنيس الأسود.

مسابقة أسبوع النقاد الدولية

- جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم: للمخرج أمير فخر الدين، عن فيلم "الغريب".

- جائزة فتحي فرج : فيلم "جذور برية" للمخرجة هانجي كيس.

ونوهت لجنة التحكيم لفيلم "المدني - La Civil" من إخراج تيودورا ميهاي.

جائزة أفضل فيلم عربي: فيلم "الغريب" للمخرج أمير فخر الدين، ونوهت لجنة التحكيم لفيلم "فياسكو"، من إخراج نقولا خوري.

جائزة شريف رزق الله، والتي تمنح بناءً على تصويت الجمهور: فيلم "بنات عبد الرحمن"، إخراج زيد أبو حمدان.

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي": فيلم "غُدوة"، من إخراج الفنان التونسي ظافر العابدين.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ختام دورته الـ 43؛ المخرج تيري فريمو رئيس مهرجان كان.