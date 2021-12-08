دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الأربعاء، إن ‏"مشروعية العمل يوم الجمعة لم يحرمها الإسلام، ‏بل ان يوم الجمعة البعض يقضيه في لهو لا معنى له".

وكانت الحكومة الإماراتية أعلنت، الثلاثاء، عن اعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى الـ12 ظهراً، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2022.

وأضاف خلفان، عبر حسابه بتويتر، أن ‏"يوم الجمعة في السابق كان يوم عمل بدليل أن الله أمرنا إذا نودينا للصلاة من يوم الجمعة أن نذر البيع..والبيع يشمل البيع والشراء. وهذا يعني انه كان يوم عمل . وهو إمتحان لذوي المصالح..هل يذرون البيع فيأتون الى الصلاة من يوم الجمعة... لكن لو كان طبيبا ويجري عملية في غرفة العمليات".

وتابع: "‏ديننا يسر... سبحان الله لو كان التكليف لمن هم في الواجبات المهمة للغاية ان يتركوها يوم الجمعة لكان ذلك أمرا شاقا.

‏وذكر: "‏من يظن أن العمل يوم الجمعة مخالف لشرع الله عزات انه ما يعرف شئ".

وقال: "‏ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية ..بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله. فلا يتفلسف البعض"، وتابع: "‏التغريدة تعني أن جعل يوم الجمعة يوم عمل لا يخالف شرع الله... الذين يحاولون خلق البلبلة معروف قصدهم السئ".

التغريدة المذكورة ادناه تعني ان جعل يوم الجمعة يوم عمل لا يخالف شرع الله... الذين يحاولون خلق البلبلة معروف قصدهم السئ. https://t.co/bl0m5a6dVs

وذكر: "من يشكك في ولائنا لقادتنا لا يعرف عنا شيئا..نحن الجبال التي لا تميل مع الريح".