شيرين تكشف حقيقة ظهورها "حليقة الرأس" وتوجه رسالة لجمهورها

نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، جدلا واسعا، بعد ظهورها "حليقة الرأس" في حفل أحيته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل أن تحسم الجدل بشأن أنباء إجبارها على حلاقة شعرها من جانب طليقها، المغني المصري حسما حبيب.

وكتبت شيرين عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني"، حسب قولها.

وأضافت المطربة المصرية بالتغدرية نفسها بالقول: "انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين"، على حد تعبيرها.

ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني.. انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين.

وكانت قد أُثيرت شائعات منذ ظهرو شيرين حليقة الرأس في حفلها ضمن مهرجان "أم الإمارات" في أبوظبي، جول أن زوجها أجبرها على حلاقة شعرها.

وأعلنت المطربة المصرية الأسبوع الماضي انفصالها عن زوجها، حسام حبيب.