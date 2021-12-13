دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الفنّانة المصرية إيمي سمير غانم، عبر حسابها على انستغرام، صورة من أمام الكعبة، وذلك في أول ظهورٍ لها بعد حداد طويل.

وعلق عدد من زميلاتها على الصورة متمنين لها "عمرة مقبولة"، وتوجهوا بالدعاء لراحة نفسها، بعد معاناتها من فقدان والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعبرت إيمي في أكثر من مرة، عن عدم قدرتها على استيعاب فقدهما.

وسبق أن علقتّ على صورة نشرتها مؤخراً، جمعتها بوالدتها الراحلة، وأختها دنيا؛ بأن صورة والديها وهما يتألمان لا تفارقها، وسط العجز عن تقديم أي مساعدة لهما، وتمنت لو تستطيع أداء مناسك العمرة لكي تصبح أفضل.

وكان زوجها الفنّان حسن الرداد، قد توجه لها برسالة دعم ومواساة، تحدث فيها عما تعانيه، قائلاً: " إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك، وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا، وترجعي لشغلك، وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة، وأجمد كوميديانة في مصر كلها".

وبالمقابل بدأت أختها دنيا بالقيام بخطواتٍ تدريجية لاستئناف نشاطها الفني، فبعد ظهورها المؤثر لتسلم تكريم والديها في المهرجان القومي للمسرح أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، شاركت مطلع الشهر الجاري في النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس المصري، الذي وجه تحيةً خاصة لها، وقام بمواساتها لفقدان والديها.