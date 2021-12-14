نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت عارضة الأزياء نعومي كامبل الأضواء على السجادة الحمراء لختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي اختتم فعالياته في جدة، الإثنين.

وأعلنت كامبل إلى جانب رئيس المهرجان محمد التركي، عن فوز فيلم "تمزق" للمخرج حمزة جمجوم، بجائزة أفضل فيلم سعودي، وجائزة الجمهور التي فاز بها فيلم "أنت تشبهني" للمخرجة دينا عامر، وتبلغ قيمتها (50 ألف دولار أمريكي).

وتوزعت جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الافتتاحية على النحو التالي:

جوائز الأفلام الروائية الطويلة:

- جائزة "اليُسر" الذهبية لأفضل فيلم: "برايتن الرابع" للمخرج ليفان كوجواشفيلي.

- الجائزة الخاصة للجنة التحكيم: فيلم "على الطريق" للمخرج بناه بناهي.

- جائزة أفضل مخرج: حيدر رشيد عن فيلم "أوروبا".

- جائزة أفضل نص سينمائي: مانو خليل عن فيلم "جيران".

- جائزة أفضل ممثلة: أرويندا كرانا عن دورها في فيلم "يوني".

- جائزة أفضل ممثل: آدم علي عن دوره في فيلم "أوروبا".

- جائزة أفضل مساهمة سينمائية: المصور أمين جعفري عن فيلم "على الطريق.

- شهادة تقدير خاصة للمخرجة دارين سلام عن فيلم "فرحة".

جوائز الأفلام القصيرة:

- جائزة "اليُسر" الذهبية: فيلم "تالافيزيون" للمخرج مراد أبو عيشة.

مسابقة الأفلام التفاعلية:

- جائزة "اليُسر" الذهبية: فيلم "نهاية الليل" للمخرج ديفيد أدلر.

- جائزة "اليُسر" الفضية: فيلم "تناسخ" للمخرج سن شين وانغ.

وتجاوز إجمالي قيمة المنح للمشاريع المختارة في سوق البحر الأحمر الـ 700 ألف دولار أمريكي، بتمويلٍ من صندوق البحر الأحمر، ورعاة المهرجان