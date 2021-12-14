دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحّب المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر، بعودة الفنّانة المصرية شيرين عبد الوهاب لنشاطها الفني رغم ظروفها الشخصية الصعبة.

وأكدّ شاكر دعمه لمن وصفها بـ" الفنّانة الرائعة والأخت العزيزة شيرين" في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيها: "عودي يا شيرين بقوة وثقة فأنت موهبة كبيرة تفتقدها الساحة الغنائية الآن، وكوني واثقة من دعمي لك أنا شخصيًا، ومن دعم نقابتك لك في كل وقت، عودًا حميدًا إن شاء الله."

وكانت شيرين قد انتقدت هاني شاكر أثناء مشاركتها في برنامج "الحكاية"، التي كشفت فيها عن أسباب إطلالتها الصادمة حليقة الرأس خلال حفلها الأخير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تحدثت عن مرحلة عصيبةٍ عاشتها بعد مزاعم اتهامها بالإساءة لمصر في إحدى حفلاتها خارج بلادها، قائلةً: "اتهموني بوطنيتي، وأحالوني للتحقيق كنت مذبوحة، والأستاذ هاني شاكر نقيبنا دافع عن مريام فارس ولم يدافع عني...."

وكان المطرب هاني شاكر قد عبرّ عن تضامنه مع شيرين عبد الوهاب في مقابلة سابقة مع CNN بالعربية، خلال شهر يوليو/ تموز 2021، وذلك بعد أزمة التسريبات الصوتية لوالد طليقها الفنّان حسام حبيب.

وتوجه شاكر بالحديث لها عبر برنامج "شربل يستقبل"، قائلًا: "قلبي معاكي، وأنا عارف إنك بتمري بظروف صعبة اليومين دول..."، وأضاف: "بدعليها من قلبي إنها ترجع مرة أخرى، وتبقى مركزة في شغلها أكتر، وربنا يروق لها حياتها وقلبها".

وتحدث عن دعمه لها، ومساعدتها في حل إشكالات واجهتها منذ بداياتها؛ "كان صعبان عليا في وقت من الأوقات، الأخبار التي كانت تكتب عن شيرين إن عندها مشاكل في الحتة الفلانية، ومحضر في الحتة الفلانية، وقضية في الحتة الفلانية".

ودعاها حينها للتركيز في عملها، والابتعاد عن المشاكل قائلا "مهما كان الواحد عنده مشاكل في حياته، فيجب ألا يأخذه ويبعده عن جمهوره، وأتمنى أن تعود سريعًا".