دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه على انستغرام، فيديو لرجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي، يعترض فيه على مليارات الدنانير العراقية التي أُنفقت على حفله الأول في بغداد.

وتضمن الفيديو إساءات لفظية لرمضان، وصفه فيها الإبراهيمي بألفاظ مسيئة رد عليها الفنّان المصري بالقول: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟، عمومًا أنا مسامح حبًا واحترامًا للشعب العراقي، وكل الاحترام، والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف".

وفي الفيديو الكامل الذي رصدته CNN بالعربية، استنكر الإبراهيمي صرف ما قدره بـ 4 مليارات ونصف المليار دينار عراقي (تعادل 3 ملايين دولار)، على حفل محمد رمضان الذي وصفه بأوصافٍ عنصرية.

وقال إنه: "يخلع ملابسه أمام نسائنا، في بغداد عاصمة العراق، والإباء والشموخ والثورات..."، واعتبر ذلك انتكاسة لا ينبغي أن تمر بسلام على حد قوله، وذكر أمام مستمعيه فيما بدا أنه مجلس وعظٍ ديني أن نقابة الفنانين في مصر منعته من التمثيل والأداء والنشاط لأنه "طلع بمظهر داعر وغير لائق" على حد قوله.

ووصف من احتفوا به وأمطروه بالساعات الثمينة في بغداد بـ "المسوخ" حسب تعبيره، وعلقّ ساخراً: "لم نرَ الكتاب والمعلقين في الفيسبوك يقولون لماذا لم تصرف هذه الملايين للفقراء، لكن حينما يحدث مجلس أو موكب للحسين تطلع الأصوات النشاز".

وكان محمد رمضان قد أحيا حفلاً جماهيرياً في العاصمة العراقية، الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ونشر عبر حسابه الرسمي على انستغرام عدة مقاطع فيديو من الحفل تظهر حفاوة استقبال الجمهور العراقي له.

ومن بين تلك المقاطع، فيديو أعاد نشره لمتابعين على مواقع التواصل يقلدون فيه بطريقة طريفة، تقبيله ليد معجبة أهدته باقة من الورود في حفله الأخير ببغداد.