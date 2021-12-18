ميريام فارس تشعل حماسة الجمهور بالرقص و"حبيبي سعودي" في موسم الرياض

نشر السبت ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدرت الفنّانة اللبنانية ميريام فارس قائمة المواضيع الرائجة على محرك البحث غوغل في السعودية، السبت، بعد حفلها أمس، ضمن فعاليات الحدث الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط "ساودنستروم 2021"، بموسم الرياض.

وتفعل المتابعون مع مقاطع متداولة لميريام فارس من الحفل، أشعلت فيها برقصها حماسة الجمهور الذي ردد معها أغنيتها "حبيبي سعودي".

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وكانت ميريام من الفنّانات اللواتي أحيين ثاني ليالي مهرجان "ساودنستروم 2021" إلى جانب أصالة وبلقيس.

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ويشارك في المهرجان الذي يستقطب عشاق الموسيقى الإلكترونية في موسم الرياض؛ عدد كبير من فنّاني المنطقة والعالم، بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم، تقدم بشكل متزامن على 8 مسارح رئيسية، وتستمر فعالياته لـ 4 أيام، من 16 إلى 19 ديسمبر/ كانون الأوّل 2021.

ومن بين الفنّانين الذين أحيوا أولى ليالي المهرجان: إليسا، راشد الماجد، ماجد المهندس ومحمد حماقي، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضاً: عمرو دياب، وائل كفوري، ونانسي عجرم.

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