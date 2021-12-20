أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الفن: لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين

نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الفنان الأردني، أدهم النابلسي، الإثنين، اعتزاله الغناء لأن هدفه فيه "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين"، حسبما قال في مقطع مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال النابلسي في المقطع إن الهدف من الحياة هو "إرضاء رب العالمين" ولذلك يجب على الإنسان أن يختار هدفا مهنيا له يتماشى مع هذه الغاية.

وأعلن المطرب الأردني اعتزاله بشكل نهائي طالبا من جمهوره دعمه في خطوته الجديدة التي لم يُفصح عنها.

ووصف النابلسي خبر اعتزاله بـ"الخبر السار" وأشار إلى أن المقربين كانو يعلمون أنه سيتخذ هذه الخطوة في يوم من الأيام.

وكان قد ظهر المطرب الأردني للمرة الأولى في برنامج "إكس فاكتور" عام 2013 وأصبح من نخبة الفنانين الشباب على الساحة العربية على مدار السنوات الماضية