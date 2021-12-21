نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمريم الركابي الفتاة العراقية التي تصدرت أكثر المواضيع تفاعلا عقب إقدام شاب على حرق وجهها بمادة أسيدية لرفضها الزواج منه، وباتت تلقب باسم "الأميرة مريم".

مريم مريمتي وعيني مرياما والقلب مجروح بدو مرهم يا ويلي بدو مريمة.. هكذا كان لقاء "الأميرة مريم" بزميلاتها في معهد الفنون الجميلة.. https://t.co/9zfojfnSS8

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول استقبال طلاب معهد الفنون الجميلة في جامعة الفلوجة بالعراق حيث كانت تدرس "الأميرة مريم" وسط هتافات وأغاني وتصفيق وترحيب حار.

الاميرة "مريم الركابي" تعاود دوامها في معهد الفنون الجميلة وسط ترحيبٍ من زملائها وأساتذتها. #الخوة_النظيفة https://t.co/UZ9YGtnnVD

وتداولت وسائل إعلام محلية بالعراق مقطع الفيديو خلال اليومين الماضيين وسط استمرار التفاعل على هذه القضية.

الأميرة مريم ضحية التيزاب تعود إلى دراستها وتبدأ رحلة العلاج #متداول_في https://t.co/iep0ofGazg

ونشرت قناة الفلوجة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقاطع فيديو وصور من حفل استقبال "الأميرة مريم" قائلة بتعليق: " الأميرة مريم ضحية التيزاب تعود إلى دراستها وتبدأ رحلة العلاج".