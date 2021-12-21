العراق.. تفاعل على فيديو استقبال "الاميرة مريم" التي حرق وجهها لرفضها الزواج من شاب

منوعات
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صورة من جامعة الفلوجة
Credit: media.alfallujah.page/facebook

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمريم الركابي الفتاة العراقية التي تصدرت أكثر المواضيع تفاعلا عقب إقدام شاب على حرق وجهها بمادة أسيدية لرفضها الزواج منه، وباتت تلقب باسم "الأميرة مريم".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول استقبال طلاب معهد الفنون الجميلة في جامعة الفلوجة بالعراق حيث كانت تدرس "الأميرة مريم" وسط هتافات وأغاني وتصفيق وترحيب حار.

وتداولت وسائل إعلام محلية بالعراق مقطع الفيديو خلال اليومين الماضيين وسط استمرار التفاعل على هذه القضية.

ونشرت قناة الفلوجة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقاطع فيديو وصور من حفل استقبال "الأميرة مريم" قائلة بتعليق: " الأميرة مريم ضحية التيزاب تعود إلى دراستها وتبدأ رحلة العلاج".

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